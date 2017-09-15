Карсон-Сити, США, 16 сентября, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Данные об авиакатастрофе истребителя Су-27 в американском штате Невада засекречены, сообщила представитель пресс-службы авиабазы Неллиc.

Dodmedia.osd.mil Американский истребитель F/A-18 имитирующий Су-27

Комментируя информацию о крушении в Неваде истребителя Су-27, американка отказалась разъяснить, является ли разбившаяся машина самолетом российского или советского производства.

«Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены», — цитируют ее РИА Новости.

По словам представителя авиабазы, общественность так и не узнает подробностей крушения самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября из американского штаба ВВС поступили сведения о крушении в Неваде истребителя Су-27, который входил в состав учебной эскадрильи «Агрессоры». ЧП зафиксировано в ста километра от авиабазы Red Hаt.

Известно, что в состав «Агрессоров» входит нескольких Су-27 и истребителей-перехватчиков МиГ-31.