Москва, 15 сентября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Центробанк понизил свой прогноз по оттоку капитала из России в 2017 году с $19 млрд до $17 млрд. Об этом говорится в опубликованном 15 сентября докладе регулятора о кредитно-денежной политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Прогнозы Банка России по оттоку капитала на ближайшие три года также понижены: на 2018 год — с $11 млрд до $10 млрд, 2019 год — с $14 млрд до $10 млрд, 2020 год — с $14 млрд до $10 млрд.

Центробанк также подтвердил свой прогноз по динамике цен на нефть до конца 2017 года. По его оценкам, среднегодовая стоимость нефти Urals составит около $50 за баррель. Отмечается, что цены на нефть останутся фактором, поддерживающим рост российской экономики до конца года.

«При более существенном по сравнению с импортом приросте экспорта в 2017 году положительное сальдо текущего счета расширится до $30 млрд. Однако в 2018—2019 годах его состояние заметно ухудшится за счёт сокращения экспорта товаров на фоне снижения среднегодовых цен на энергоносители при незначительном увеличении импорта», — говорится также в докладе.

Кроме этого, Центробанк в рисковом сценарии не исключает роста ВВП России на 1,5−2% только в 2020 году. В базовом сценарии этот показатель может быть достигнут уже в 2017 году.