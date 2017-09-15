Вашингтон, 15 сентября, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не успокоятся, пока не восстановят в Сирии стабильность, которая несовместима с властью Башара Асада, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

ИА REGNUM Башар Асад

«США не успокоятся, пока в Сирии не будет восстановлена стабильность, но этого не добиться, пока у власти находится Асад», — сказала Никки Хейли.

Кроме того, отметила Хейли, Вашингтон не допустит роста влияния Ирана в Сирии.

Напомним, администрация Белого дома продолжает настаивать на отказе президента Сирии Башара Асада от власти, называя его главной причиной сирийского конфликта.

«Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было», — заявил американский президент Дональд Трамп в апреле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России неоднократно заявляло, что в Сирии занимается не поддержкой президента Башара Асада, а борьбой с терроризмом. В законной власти Сирийской Арабской Республики и в правительственной сирийской армии Москва видит наиболее эффективную антитеррористическую силу в регионе.