Катманду, 15 сентября, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Непал начал исследование, в рамках которого учёные проверят, не изменилась ли высота Эвереста после мощного землетрясения 2015 года, говорится в заявлении правительства страны, 15 января сообщает Agence France-Presse.

Christopher Michel Эверест

«Непал ещё никогда не измерял Эверест, хотя самая высокая вершина мира находится на его территории. Мы хотим доказать нашим гражданам, что Непал способен измерить высоту Эвереста», — заявил представитель правительства Ганеш Прасад Бхатта.

Команда непальских и иностранных учёных начала прорабатывать методологию исследования, которое должно занять два года.

Ожидается, что команда Sherpas должна доставить измерительное оборудование на Эверест в апреле 2018 года, когда на вершине установится хорошая погода.

Напомним, высота Эвереста, расположенного на границе между Непалом и Китаем, составляет 8 тыс. 848 метров. Высота была определена индийскими топографами в 1954 году.

Позднее другие исследователи проводили собственные измерения, однако результат 1954 года получил широкое признание. В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8.