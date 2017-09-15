Ереван, 15 сентября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Oбучение русскому языку в Армении является одной из важнейших задач, говорится в концепции преподавания русского языка в школах, которая по поручению премьер-министра Карена Карапетяна была разработана министерством образования и науки. В качестве цели указывается «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом».

Школа

«Владение русским языком является конкурентным преимуществом гражданина при получении высшего образования и формировании профессиональных навыков. Возрождение и развитие производства, науки, образования и культуры, а также контакты Армении с мировым сообществом, противодействие геоэкономическим и геополитическим вызовам и реализация процессов в нашей стране ставят задачу и необходимость обеспечения свободного владения русским языком среди армянской молодежи», — говорится в документе, опубликованном на едином сайте проектов правовых актов.

Как отмечается в документе, проблемы, связанные с преподаванием русского языка в Армении носят как контентный и методический, так и кадровый характер.

Для решения данных проблем предлагается пересмотреть и уточнить содержательные требования предмета «русский язык» в государственных образовательных стандартах, а также преподавать некоторые темы по предметам физика, математика, география и др. в старших школах на русском языке параллельно с армянским. По документу также предполагается увеличение количества русских школ и классов в Армении.

В концепции также отмечается, что во время итоговой аттестации по русскому языку в школах должен проверятся уровень не только письменного, но и устного владения языком.

По мнению специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который находился в Армении на открытии юбилейной выставки Ивана Айвазовского, посвященной 200-летию со дня рождения живописца, новая концепция преподавания русского языка в Армении — тема очень важная.

«Тема очень интересная, подход — культурно-цивилизационный, чтобы учащиеся лучше и глубже изучали русский язык в республике, где 97% населения — этнические армяне», — цитирует Швыдкого ТАСС.

По словам начальника отдела общего образования министерства образования и науки Армении Ашота Аршакяна, русский язык был выделен из иностранных языков и для этого языка была разработана отдельная концепция по той причине, что русский язык в Армении преподают со второго класса, кроме того, были учтены также геополитические процессы и членство Армении в Евразийском экономическом союзе.

«По этой концепции речь не идет о придании русскому языку какого-либо статуса, речь идет всего лишь о повышении качества преподавания», — заявил Аршакян в эфире радио «Азатутюн».

На замечание, что в концепции отмечено, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом», Аршакян отметил, что речь идет о международном сотрудничестве.

В ответ на вопрос, означает ли это, что культура в Армении не будет развиваться и возрождаться, если армянская молодежь не будет знать русского языка, Аршакян пояснил: «Концепция касается исключительно преподавания русского языка. Знакомство с культурами разных стран, думаю, положительно отражается также на нашей культуре, науке, производстве, различных отраслях экономики».

По мнению бывшего сотрудника МИД Армении Аракела Семирджяна, вместо того чтобы заострять внимание на преподавании русского или английского, правительству нужно сделать так, чтобы хотя бы сто человек нормально знали турецкий, персидский, грузинский.

«Углублённое изучение русского или английского происходит само собой, так как телевидение и основная часть специальной литературы на этих языках. Нужно сделать так, чтобы в МИД, министерстве обороны, Службе национальной безопасности работало по сто человек, которые свободно владеют языками наших соседей — турецким, персидским, грузинским, чтобы понимать, что происходит в соседних странах. Сегодня пойдите посчитайте сколько во всей стране нормальных специалистов по этим странам», — считает Семирджян.

Член оппозиционной фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Анаит Бахшян отметила, что владение иностранными языками, в том числе и русским, конечно, важно, однако у нее вызывает недоумение тот факт, что власти решили выделить русский язык из иностранных языков и разработать отдельный проект только для русского языка, провозгласив обучение и популяризацию этого языка в Армении одной из важнейших задач государства.

«Владение любым языком очень важно и является целью образования. Почему наш премьер-министр сконцентрировался на русском языке… Это было поручение премьер-министра. Я уверена, что делается очередной шаг в угоду России, что крайне опасно», — сказала Бахшян.

Она не исключила, что таким образом власти подготавливают почву для провозглашения русского языка вторым государственным языком в Армении. «Если власть потеряла свое достоинство и уже думает об этом, то общество этого не допустит. Потому что это не первый случай. И раньше было такое, и общество этого не позволит. Нашим государственным языком по Конституции является армянский, и второго государственного языка в Армении быть не может. Та власть, которая попытается это сделать, сама себе выроет могилу», — сказала Бахшян.

Последний раз тема русского языка бурно обсуждалась в Армении после того, как спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.