Иваново, 15 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Концепция создания и развития льняного кластера в России представлена участниками круглого стола «Развитие льняной отрасли текстильной промышленности. Реалии и перспективы». Задачи и перспективы возрождения льняной промышленности обсуждались в рамках XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо», который проходит в Ивановской области 15 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Пресс-служба правительства Ивановской области Круглый стол «Развитие льняной отрасли текстильной промышленности. Реалии и перспективы»

Модератором круглого стола выступил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин. В работе заседания также приняли участие президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Инжинирингового центра текстильной и легкой промышленности Надежда Корнилова, заведующий лабораторией Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН Андрей Морыганов, а также представили текстильных и сельскохозяйственных предприятий.

Как отмечалось, вопрос выращивания и глубокой переработки льна сегодня крайне актуален — о необходимости развития отрасли говорил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий легкой промышленности в августе текущего года. Губернатор Ивановской области Павел Коньков, комментируя итоги совещания, отдельно отметил поручение главы государства Минсельхозу России в части разработки соответствующей программы по обеспечению легкой промышленности натуральным сырьем. Применительно к текстилю речь идет, прежде всего, о льне. Глава региона подчеркнул, что современные технологии позволяют нивелировать сложность обработки льна.

«Это, а также соответствующая поддержка со стороны государства, позволит сделать рентабельным выращивание высококачественного, конкурентоспособного по цене льна, который можно применять для текстильного производства», — сказал Павел Коньков.

В рамках форума соучредитель предприятия «Мануфактура Балина» Павел Харитонов представил концепцию создания льняного кластера. Проект предусматривает создание полного цикла производства, от выращивания льна до переработки сырья и производства готовой продукции.

«Только в этом случае в России возможно производить конкурентную на мировом рынке продукцию», — уточнил он.

Между тем развитию отрасли в России пока препятствует невысокий уровень сырьевой базы: в условиях, когда посевные площади льна долгунца постепенно сокращаются, а урожайность составляет порядка трех тонн с гектара, при средней урожайности во Франции и Бельгии — лидерах льноводства — 7—8 тонн с гектара, заинтересовать бизнес развивать отрасль будет сложно.

Создание межрегионального межотраслевого кластера предполагает кооперацию предприятий по выращиванию и переработке льна, продвижению готовой продукции из натуральных волокон.

Участники дискуссии пришли к выводу о целесообразности развития льняного сектора в России и его государственной поддержке при выполнении следующих условий: глубокая переработка льноволокна внутри страны для обеспечения бюджетной эффективности, внедрение новых технологий и повышение производительности для эффективной работы в рыночных условиях без государственной поддержки через 5 лет, создание механизмов контроля деятельности и мотивации участников кластера к достижению высоких результатов.

Среди мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей авторы концепции предложили, в частности, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам до 5% годовых; субсидирование закупок семян; а также производства длинного и короткого льняного волокна.

В завершение круглого стола между участниками рынка подписано соглашение о намерениях по созданию льняного кластера и развитию льняной отрасли в качестве пилотного проекта. Цель документа — отработка механизмов государственной поддержки, кооперации между текстильными компаниями и сельхозпроизводителями, привлечения банковского финансирования в отрасль.

Отметим, реализация пилотного проекта в период с 2018 по 2022 год позволит создать 2500 рабочих мест в сельском хозяйстве и легкой промышленности, объем текстильной продукции из российского сырья составит 8,2 млрд рублей в год, объем экспорта продукции глубокой переработки — 4,8 млрд рублей в год, объем импортозамещения — 1,1 млрд рублей в год. Бюджетная эффективность проекта составит 2 рубля налогов на 1 рубль субсидий.