Санкт-Петербург, 15 сентября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. 16−17 сентября в Центре искусства и музыки библиотеки им. В. Маяковского в Санкт-Петербурге состоится принт-маркет и финисаж I фестиваля киноплаката и киноарта PosterCon.

АК Галерея I Фестиваль киноплаката и киноарта PosterCon

16 сентября с 14:00 до 20:00 пройдёт заключительный принт-маркет, во время которого гости смогут получить постер по паролю и поучаствовать в мастер-классе художника Валериуса под музыку Василия Остроумова.

АК Галерея Работа художника Валериуса

17 сентября в рамках финисажа выставки киноплаката Postercon 2017 состоится лекция Ярослава Баричко и Ильи Сергеева «Топовые художники альтернативных киноплакатов».

В этот день также пройдет показ документального фильма о кинопостерах «24 на 36» на английском с английскими субтитрами. Авторы фильма исследуют прошлое и настоящее мира киноплакатов, берут интервью у владельцев галерей, художников, создающих кинопостеры, и у людей, которые коллекционируют их.

Кроме того, поситетелей ожидают встречи с художниками, мастер-классы и викторины по теме кино и киноплаката с призами.

АК Галерея Василий Остроумов

I фестиваль киноплаката и киноарта PosterCon проходит под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума. Мероприятие организовано галереей киноплаката и киноарта «АК» совместно с сетью библиотек им. В. В. Маяковского и продлится до 30 сентября.

АК Галерея Постер к кинофильму «Рокки»

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