Москва, 15 сентября, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Задумывая программу реновации, городские специалисты изучили международный опыт, и сравнение показало, что часть городских пространств организована неэффективно. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на пресс-конференции 15 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Скульптура рабочего (с отбойным молотком) у московского дома

«Жилые кварталы, спроектированные 40−50 лет назад, не соответствуют современным требованиям эффективности использования территории и комфортного проживания граждан», — подчеркнул Левкин.

По его словам, отсутствие в старых районах Москвы необходимой социальной инфраструктуры и нужного количества общественного транспорта, а также изношенность коммуникаций показывают, что капремонт на этих территориях неэффективен. Тут-то и пригодился опыт предыдущей программы ликвидации пятиэтажек так называемых сносимых серий. Учтя его положительные моменты, правительство Москвы приняло решение приступить к новой программе ликвидации ветхого жилья.

«Помимо того, что есть задача обновить территории, сделать их современными во всех аспектах, очень важно признать, что часть жилого фонда, который вошёл в программу, просто может прийти в аварийное состояние, а условия переселения из аварийных домов совершенно другие. Это, а не желание московских чиновников включить как можно больше домов в программу реновации, ещё более мотивировало нас запустить программу», — уточнил глава департамента градостроительной политики.

Левкин также отметил, что мэром Москвы поставлена задача обеспечить максимальное соответствие новых кварталов концепции smart-city, когда все инженерные и коммунальные услуги компьютеризированы, есть возможность получать счета и проводить платежи через удаленный доступ.

«Кроме того, были приняты стандарты благоустройства и в части создания нового пространства. Подход к созданию среды будет 100% квартальный, когда создается приватная территория для жителя и выводится за пределы домовой территории всё, что связано с бурной общественной жизнью, в том числе транспорт, парковки, сервисы и так далее», — пояснил чиновник.

Данный подход, по мнению Сергея Левкина, должен ликвидировать существующие на текущий момент диспропорции в части социальной инфраструктуры, парковочного пространства и позволит создать небольшое общественное пространство не в масштабах города, а на уровне квартала, урбан-блока.

«Можно будет сделать парк, сквер. На прилегающих территориях, заброшенных пустырях, ООПТ без организованной функции можно будет сделать парк, сквер», — уточнил чиновник.

В заключение Сергей Левкин успокоил участников рынка недвижимости, прогнозирующих его коллапс. По его словам, с учётом того, что программа реновации финансируется из бюджета, она в первую очередь будет решать градостроительные задачи, поэтому жилье в основном будет возводиться по эти цели.

«У инвестора есть 5−6 летний период, достаточный для реализации проектов», — резюмировал чиновник.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя департамента проектного консалтинга «БЕСТ-Новострой» Татьяны Шаровой, в связи с реновацией на рынок недвижимости выйдет большое количество квадратных метров жилья, что станет для рынка тяжелым испытанием. Она выразила надежду, что программа будет развиваться планомерно, метры вводиться постепенно, и это не приведет к обвалу цен.

Подробности читайте здесь: Реновация выведет на рынок жилья в Москве слишком много новых кв. метров