Симферополь, 15 сентября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Россия должна выйти из ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и прочих международных структур, потому что они абсолютно не нужны нашей стране, которая платит за членство в них крупные взносы, а взамен получает лживые обвинения в свой адрес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил российский историк Евгений Спицын.

Леонид Брежнев подписывает Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки, 1 августа 1975 года

«Главным образом они занимаются тем, что распространяют лживую информацию о России, создавая лживые новости и поводы для разжигания страстей, а мы, между прочим, регулярно платим туда довольно крупные взносы. Все их провокации в адрес нашей страны делаются сознательно, и выход из подобных структур был бы для нас логичен», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что ОБСЕ «выросло» из известного Хельсинского заключительного акта 1975 года, гласившего, что изменения госграниц в Европе могут происходить по взаимному согласию сторон, однако он давно нарушен, и не нашей страной, поэтому утратил свою легитимность, как и сама организация.

Напомним, во время конференции ОБСЕ в Варшаве, посвящённой свободе СМИ, по инициативе украинской стороны был лишён слова крымский журналист, член Союза журналистов России, который позже сообщил, что украинская сторона пригрозила ему санкциями и включением в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Как уже сообщало ИА REGNUM, МИД РФ отреагировал на это, призвав принять меры по недопущению новых неприятных инцидентов с гражданами России на мероприятиях организации.

«Российская сторона привлекла внимание организаторов совещания и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ к этому возмутительному случаю и потребовала принять меры по недопущению впредь подобных инцидентов», — заявила сегодня в Ялте официальный представитель МИД РФ Марина Захарова.