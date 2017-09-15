Новосибирск, 15 сентября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Новосибирская область начала отмечать свой 80-летний юбилей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, праздновать регион будет два дня — мероприятия пройдут 15 и 16 сентября 2017 года.

Nso.ru На торжественном собрании, посвящённом 80-летию Новосибирской области, губернатор Владимир Городецкий представил доклад о развитии области

В начале — «бантик»

Сегодня утром, 15 сентября, на площадке перед Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) открылся Международный фестиваль «Книжная Сибирь», а вечером в формате open air состоится концерт-дискотека с участием популярных новосибирских музыкантов и приглашённого гостя Родиона Газманова — «Новосибирская область: во весь голос».

16 сентября в областной столице — Новосибирске — запланированы праздничные уличные мероприятия и концертные программы на открытых площадках: на площади Ленина пройдут кинопоказы художественных и документальных фильмов выдающихся деятелей кино области, состоится концерт Русского академического оркестра и выступление Государственного академического сибирского русского народного хора. А вечером перед новосибирцами выступит группа «Пелагея». И поздно вечером прогремит фейерверк.

Летят поздравления со всех концов страны

С 80-й годовщиной региона его жителей уже поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Поздравляю вас с юбилейной датой — 80-летием Новосибирской области. Эти годы стали периодом подъёма экономики региона, развития социальной сферы, становления его как крупного научного и культурного центра страны. Отрадно, что заложенный вашими предшественниками потенциал сегодня приумножается. Сибиряки всегда славились трудолюбием и особой, деловой хваткой. И потому в области успешно реализуются масштабные инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательской активности, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест. Эффективно используются возможности региона как ключевого транспортного узла Сибири для расширения межрегиональных и международных связей. Уверен, что опыт, творческий подход и ответственное отношение к делу позволят вам и впредь добиваться поставленных целей», — зачитал поздравительную телеграмму от имени главы государства полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Поздравительное письмо пришло и от председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, который отметил, что мощный потенциал сибирского региона даёт ему серьёзные конкурентные преимущества и позволяет привлекать инвестиции в ключевые отрасли. Поздравления прозвучали от имени председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, депутата Госдумы Александра Карелина, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и митрополита Новосибирского и Бердского Тихона.

А губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в своём выступлении решил подвести итоги.

«По историческим меркам 80 лет — это небольшой срок, но для региона, прошедшего путь от аграрной территории до крупнейшего промышленного, транспортного, научного и культурного центра Сибири, 80 лет — это прекрасный повод подвести итоги развития, наметить планы на будущее».

И, по меркам региональной власти, свой день рождения Новосибирская область встречает достойными показателями: регион традиционно входит в число лидеров инновационного развития в стране, успешно развивается Новосибирская агломерация — крупнейшая за Уралом и седьмая по численности в России, эффективно решаются сложные задачи по реиндустриализации экономики, широкому внедрению в производство наукоёмких технологий.

«В Новосибирской области успешно реализуются крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, этот сектор экономики находится на подъёме. В условиях непростой бюджетной ситуации эффективно выстраиваются отношения в сфере государственно-частного партнёрства. Примером взаимодействия с федеральным центром может служить федеральный грант на реализацию проекта строительства четвёртого моста через реку Обь», — сказал Городецкий.

Жестокая реальность глазами новосибирцев

Насколько с главой региона согласны сами новосибирцы?

Программист, общественный активист Тимур Ханов вообще считает, что это странный юбилей.

«Никто не вспоминает, что 80 лет назад Новосибирская область была образована в результате разделения Западно-Сибирского края. То есть Новосибирск в 1937 году не приобрел новый статус, а сократил своё влияние. Не вспоминают тот трагический год — год Большого террора, когда в стране каждую ночь расстреливали сотни невинных людей. А ведь одна из первых «троек» появилась именно в Новосибирске. Фамилию Эйхе не упоминают, хотя он руководил областью. А еще меня огорчает, что на эти торжества тратят многие миллионы рублей, которым можно найти более полезное применение», — отметил Ханов и добавил, что области сегодня недостаёт «адекватности во взаимодействии власти и общества, и концессии тому пример, и этот юбилей — тоже».

Сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев также считает, что проблем у области сегодня достаточно.

«И уровень жизни, и дороги, и урожайность. Я уже не говорю о минимальной туристической инфраструктуре. Кризис нас как-то не отпускает. Области нужно больше свободы для мелкого бизнеса. Его правительственная поддержка. Но главное — люди. А они верят, что когда-нибудь всё исправится и настроится. Но хотелось бы поскорее», — отметил Голодяев в беседе с ИА REGNUM.

Общественный активист Владимир Кириллов считает, что область к своему юбилею подошла не с самыми лучшими показателями.

«Недостает политической стабильности и консолидации в лоббировании интересов жителей и экономики региона. А подошли с диким конфликтом элит», — высказал свое мнение Кириллов.

А вот координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер отмечает, что «Новосибирская область интереснее, лучше развита и имеет больший потенциал, чем большинство других регионов страны».

«Но ей недостаёт больше всего и прежде всего компетентного областного правительства и современного губернатора. Как следствие этого, ей не хватает денег, не хватает независимых региональных СМИ, связности между небольшими населёнными пунктами, не хватает двусторонней, а не односторонней связи: «Новосибирск — районы области», — считает она.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин говорит, что если оценивать то, с чем подошла область к своему 80-летию, и брать экономический аспект, то регион можно отнести к числу середняков, «нет ни провалов, ни прорывов».

«Нет такого драйва в решении экономических проблем, какой был во времена губернаторов Виктора Толоконского и Василия Юрченко (к сожалению, у последнего он был нередко на словах). По-прежнему велик разрыв в уровне жизни между жителями областного центра и сельской местности. Экономическим инициативам обладминистрации всё более мешает явно обозначившееся отчуждение между ней и местным креативным классом, активной частью общественности (не получающей гранты из областного и городского бюджетов) и несистемной оппозицией. Это дополняется публичным конфликтом по поводу распределения бюджета между областными и городскими властями и растущими претензиями в адрес обладминистрации со стороны Законодательного собрания. Несмотря на общую кажущуюся стабильность ситуации в РФ, ситуация в регионе (в основном в областном центре) достаточно напряженная, что проявилось в рекордном числе митингов и пикетов за период после 2011 года», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Пучкин.

Политолог подчеркивает, что в политическом классе всё больше наблюдается «напряжённое ожидание как очередного раскола элит (последний раз это наблюдалось в 2014 году), так и смены губернатора (за последние год в СМИ и соцсетях названо более десяти потенциальных кандидатов на этот пост), которую всё настойчивей продвигает неформальная группа влияния, созданная в конце 2016 года».

«Ни в одном из 85 регионов РФ на настоящее время такой группы нет. И в то же время область относится к числу немногочисленных российских регионов, где имеется относительно конкурентная политическая среда (на территории Новосибирска) и одновременное в основном бесконфликтное сосуществование (продолжающееся более трёх лет) губернатора и мэра областного центра, принадлежащих к разным партиям», — говорит эксперт.

И, по мнению Дмитрия Пучкина, области есть к чему стремиться.

«Недостает области следующего: во-первых, долгое время из-за консервативных установок значительной части политического класса не проводятся какие либо политические реформы на областном и муниципальном уровнях, хотя ряд из них назрел. Во-вторых, со стороны губернатора отсутствует целенаправленная стратегия по информированию населения о своей деятельности. В-третьих, у областной обладминистрации, Заксобрания и Совета депутатов Новосибирска нет механизмов постоянных коммуникаций с общественностью и гражданскими активистами для учёта их мнений по наиболее актуальных проблемам (Общественная палата Новосибирской области является ничего не решающим политическим институтом), что приводит к публичным скандалам, росту протестной активности и, в конечном счете, к ухудшению имиджа этих властных органов и иным негативным последствиям», — высказал своё мнение новосибирский политолог.

Отметим, Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа. Датой образования региона считается 28 сентября 1937 года. Именно в этот день ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край.

В сентябре 2017 года Новосибирская область отмечает 80-летие. Программа празднования юбилея включает десятки мероприятий, которые проходили на протяжении всего года. И сейчас регион ждёт стал кульминация юбилея.