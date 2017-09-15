Москва, 15 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Документальный фильм о балерине Матильде Кшесинской уже несколько лет доступен в открытом доступе на сайте YouTube, и его содержание не вызывает никаких вопросов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Государь

«Обращаю внимание что в YouTube можно найти фильм «Матильда Кшесинская», которому уже несколько лет. Это документальный фильм, там все рассказывается то, что мы сможем увидеть в художественном исполнении фильма «Матильда», — заявил Нилов.

Депутат отметил, что фракция ЛДПР осуждает любые противоправные проявления в отношении фильма Алексея Учителя «Матильда», который должен выйти в прокат 25 октября.

«С одной стороны, хорошо, что в обществе идет активное обсуждение и есть разные точки зрения, но когда из плоскости обсуждения это переходит в противоправные действия или радикализм, это страшно, опасно и недопустимо», — отметил Нилов.

Депутат заявил, что не понимает, почему ему или любым другим людям, которые хотят посмотреть этот фильм, запрещают это сделать.

«Я посмотрю и, может быть, сам буду жестким критиком этой картины, но я ни в коем случае не должен говорить людям, что смотреть фильм не надо. Есть прокатные удостоверения, есть снятый фильм, эксперты уже посмотрели и оценили. Поэтому хотите — смотрите, не хотите — не смотрите», — подчеркнул Нилов.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвал широкое обсуждение в обществе еще до выхода в прокат. С резкой критикой картины и требованием ее запрета выступила зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская («Единая Россия»). Против ее заявлений выступил глава Минкультуры Владимир Мединский, который обратился к правоохранительным органам с призывом пресечь давление на государство и кинобизнес. Между тем некоторые крупные кинотеатры уже отказались от показа фильма у себя в кинозалах из-за поступающих угроз безопасности.

Однако, как заявил глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин («Единая Россия»), 26 октября кинопоказ фильма пройдет в Госдуме. Говорухин, который уже посмотрел фильм, с художественной точки зрения не увидел в нем ничего катастрофичного.