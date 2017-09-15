Екатеринбург, 15 сентября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. «Депутат Госдумы Наталья Поклонская вносит разлад и нестроение в Здание Церкви Христовой своей «борьбой» за запрет показа фильма Алексея Учителя «Матильда» о молодых годах последнего российского императора Николая II», — заявляет руководитель АНО «ЦКТ «Клуб уральских блогеров» Александр Аникин. По его мнению, парламентарий своим поведением и высказываниями ставит во главу угла почитание последнего российского императора, оттеняя изначальное учение о Святой Троице.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Церемония

Общественник считает, что вину за разлад вместе с Поклонской должен разделить её духовник схиархимандрит Сергий (Николай Романов). По его словам, именно с отцом Сергием якобы связывается развитие сектантского учения о «царебожии», которое стало мотивом для атаки здания киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге.

Соответствующее письмо направлено патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В своём обращении к патриарху Кириллу руководитель АНО «ЦКТ «Клуб уральских блогеров» поясняет, что его как верующего православного беспокоит вносимый Натальей Поклонской разлад в церковный мир и внутреннюю жизнь церкви в результате «борьбы» за историческую справедливость. Причем её суждения изобилуют церковными неточностями, а публичные выступления заменяют суждения служителей церкви, претендуя на место проповеди, акцентирует Александр Аникин. По его словам, это как минимум является нарушением церковной иерархии и попыткой внести в церковное учение «новеллы», которые «фактически являются ересью».

«В поддержку её мнения стали собираться радикальные представители паствы, именующие себя «царебожниками», выступления и действия которых часто носят агрессивный характер, несвойственный христианскому образу мышления и поведения. С действиями «царебожников» в общественном сознании связывается поджог в Екатеринбурге киноконцертного театра «Космос», а с мнением рабы божьей Натальи публичные выступления противников показа фильма «Матильда». В гражданском обиходе появилось и широко стало применяться устойчивое словосочетание «православный терроризм», — напоминает Александр Аникин.

Кроме того, руководитель «Клуба уральских блогеров» считает, что Наталья Поклонская своим поведением и высказываниями оттеняет изначальное учение о Святой Троице, ставя во главу угла почитание последнего российского императора.

«В её официальных выступлениях о христианкой вере практически нет слов о Боге, Святом Духе и Сыне Божием, все базируется на нравственных и чудотворных чертах личности Николая II, что превозносит его значение и роль до невообразимых высот, фактически оттеняя роль и значение мучеников, проповедников, святых и Господа нашего Иисуса Христа. Такое мировоззрение в Церкви недопустимо, так как нарушается установление «Символа Веры», а также принцип, что «все едины перед Богом». Только вот Бога в словах и поступках рабы божьей Наталии практически нет», — пояснят руководитель «Клуба уральских блогеров».

Александр Аникин считает, что к радикализации православной паствы с подачи Натальи Поклонской, «которая не имеет, кстати, церковного образования», причастен ее духовник схиархимандрит (по другим данным — схиигумен) Сергий (Николай Романов), являющийся духовником Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

«Не хочется в очередной раз «перемалывать» биографию отца Сергия, как говорят, и на солнце есть пятна. Но деструктивная деятельность его учения становится все более очевидной. Не удивительно, что на смену пикетам православных приходят поджигатели и целые епархии, заявляющие о поддержке Натальи Поклонской. Не хотелось бы вдаваться в церковную полемику, так как внутренний церковный мир — забота прежде всего иерархов. Мне же как человеку православному остается только одно — уповать на мудрость патриарха Московского и всея Руси Кирилла и членов Священного Синода, к которым я и обратился», — цитирует его информационное агенство «Уральский меридиан».

И просит для восстановления церковного мира и ограждения РПЦ от разрушительной деятельности депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской дать оценку её деструктивной и сектантской позиции. Ведь 100-летие революции 1917 года и 100-летие расстрела царской семьи — это поводы для гражданского мира, для покаяния, а не для очередного витка революционной непримиримости и раскола, заявляет блогер.

Напомним, фильм Алексея Учителя «Матильда» ещё не вышел в прокат. Премьера киноленты намечена на конец октября.