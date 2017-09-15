Берлин, 15 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В Евросоюзе постепенно приходят к мнению, что Крым — часть России, заявил депутат бундестага (парламент Германии), член немецкой Партии левых Александер Ной, сообщают 15 сентября «Известия».

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

По его словам, антироссийская риторика в Германии во многом связана со стратегическим положением Крыма, поскольку полуостров потенциально мог бы позволить НАТО и ЕС расширить свое влияние на Черном море. Однако, постепенно тема Крыма «угасает» на Западе, сказал Ной.

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«Большинство европейцев постепенно приходит к пониманию, что Крым — неотъемлемая часть России», — отметил немецкий депутат.

Ной также подчеркнул, что действия киевских властей противоречат заявлениям Евросоюза о необходимости мирного урегулирования конфликта в Донбассе, поскольку Украина не собирается соблюдать Минские соглашения. В свою очередь, страны Евросоюза, в том числе и ФРГ, не желают оказать какое-либо давление на Киев для выполнения соглашений.

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Напомним, Крым вошел в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года. Украина заявила, что референдум «незаконный», а присоединение полуострова к России назвала «оккупацией территории Украины». В свою очередь, большинство западных политиков поддержало идею об «оккупации» Россией Крыма, заявив, что это «недопустимо», и наложив на Россию санкции.