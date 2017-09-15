Нджамена, 15 сентября, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Ситуация с правами человека в Чаде резко ухудшилась с 2014 года, пишет 15 сентября Die Zeit, ссылаясь на доклад правозащитной организации Amnesty International.

CIA — University of Texas Libraries Карта Чада

В африканской стране все чаще арестовывают активистов гражданских движений и критически настроенных по отношению к правительству журналистов.

В общей сложности около 65 неправительственных организаций Чада сообщили Amnesty International о том, что им было отказано в проведении любых демонстраций на протяжении последних трех лет, а сотрудники спецслужб все чаще стали арестовывать лидеров тех или иных гражданских движений.

Напомним, богатый нефтью Чад является одной из беднейших стран мира. В 2014 году, когда мировые цены на нефть упали, экономика Чада значительно пострадала, уровень жизни людей заметно упал.

Согласно Индексу человеческого развития ООН, который указывает на уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия в стране, Чад занял 186-е место из 188 стран в списке.

В то же время Брюссель относит Чад к одной из ключевых стран в Африке, которые играют важную роль в вопросе кризиса беженцев в ЕС.

Чад благодаря своему географическому положению является транзитной страной для беженцев: на севере он граничит с Ливией, на востоке — с Суданом, на юге — с Центрально-Африканской Республикой, на западе — с Камеруном, Нигерией и Нигером.

Поэтому европейские лидеры стараются «не закрывать глаза» на проблемы африканской страны и содействовать развитию в ней демократических институтов.