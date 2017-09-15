Анкара, 15 сентября, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Для турецких неправительственных и гражданских организаций (НПО) важно не допустить окончательного прекращения переговоров о членстве Турции в ЕС, пишет 14 сентября Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Представители таких организаций считают, что без перспективы вступления в Евросоюз у турецкого правительства больше не будет стимула «держать курс на демократию».

Отмечается, что тесные контакты представителей турецкого и европейского гражданского общества, а также финансирование ЕС посодействовали созданию в Турции сотен НПО, которые выступают за права человека и «проповедуют» демократию.

Один из представителей ЛГБТ-сообщества в Турции отметил, что 50% турецких граждан надеются на Брюссель и просят «не оставлять их наедине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом».

Он отмечает, что десятки тысяч людей сидят «по необоснованным причинам» в тюрьмах, среди них: ученые, журналисты, активисты и граждане ЕС. Если переговоры о членстве будут свернуты, то это, согласно его мнению, «будет концом турецкой демократии».

Напомним, что в ЕС сейчас идут споры о том, прекращать ли переговоры о членстве Турции в союзе. Большинство немецких политиков выступают за их прекращение, их поддерживают австрийские и бельгийские коллеги. Однако, чтобы переговоры прекратились пока только временно, достаточно согласия на это 16 стран — членов союза.

Эксперты считают, что пока никаких подвижек в этой сфере не произойдет, так как переговоры о членстве Турции в ЕС уже долгое время находятся в «замороженной стадии», а полное их прекращение приведет к потере имиджа ЕС.

Напомним, переговоры между Турцией и ЕС длятся с 2005 года, за 12 лет были открыты 16 из 25 глав переговорного досье.

Как сообщает ИА REGNUM, Брюссель утверждает, что медленный темп переговоров объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов — все это тормозит переговоры.