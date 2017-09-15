Барселона, Испания, 15 сентября, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Правительство Каталонии официально дало старт кампании по проведению референдума о независимости, запрещенного Конституционным судом Испании, передает Reuters.

Alex Muntada Демонстрация каталонских сепаратистов

Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, референдум 1 октября все-таки состоится, несмотря на запрет и репрессии в отношении каталонских чиновников.

Решение правительства готовы поддержать тысячи жителей Каталонии — в настоящий момент на улицах Барселоны не прекращаются спонтанные и организованные акции в поддержку референдума, в связи с чем в регион введен дополнительный контингент национальной полиции Испании.

Напомним, 6 сентября парламент Каталонии принял закон о проведении в регионе 1 октября референдума об отделении от Испании. После этого каталонское правительство подписало соответствующий указ.

Однако на следующий день, 7 сентября, Конституционный суд Испании признал решение парламента незаконным. Позднее в отношении 712 каталонских чиновников, которые являются сторонниками проведения референдума о независимости, были открыты уголовные дела.

Тем не менее, от идеи референдума о независимости не отказывается ни правительство Каталонии, ни граждане: 11 сентября в Барселоне прошел миллионный митинг в поддержку референдума.