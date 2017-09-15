Пекин, 15 сентября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Океанические администрации тринадцати островных стран соберутся вместе в провинции Фуцзянь на юге Китая, чтобы обсудить сотрудничество и устойчивое развитие, сообщает 14 сентября агентство «Синьхуа».

Острова в океане

По мнению главы островного департамента, при Государственной океанической администрации (ГОА) Китая Гу У отметил, что островные страны стоят перед вызовом климатических изменений, включая увеличение уровня моря, закисление океана и перемену климата.

Стороны намерены обсудить такие темы, как устойчивое экономическое развитие, защита окружающей среды, климатические изменения, предотвращение стихийных бедствий, опреснение морской воды и другие в рамках круглого стола, который пройдет на острове Пинтань в китайской провинции Фуцзянь 21 сентября.

«Конференция должна укрепить деловое сотрудничество между Китаем и островными странами, а также помочь установить партнерские отношения, основанные на морском сотрудничестве», — заявил Гу.

По информации ГОА, 29 иностранных представителей из 13 стран, включая Шри-Ланку, Мальдивы, Маврикий и Фиджи уже подтвердили согласие на участие в конференции.

Отметим, что Китай также является государством с достаточно большим количеством принадлежащих ему островов. В том числе, некоторые из них являются спорными территориями с соседними странами преимущественно в Южно-Китайском море.