Берлин, 15 сентября, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты бундестага, спикер и один из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в своей речи перед сторонниками призвал «гордиться достижениями» нацистов — причем, именно военными «достижениями», передает Reuters.

Казнённые белорусские партизаны. 1943

«Если французы по праву гордятся своим императором, а англичане — Нельсоном и Черчиллем, мы имеем право гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах», — заявил спикер партии AfD Александер Голанд в своем выступлении перед сторонниками, которое было опубликовано на YouTube.

В ходе выступления, датой которого называется 2 сентября — дата окончания Второй мировой войны — Голанд также заявил, что немцев «не нужно упрекать за эти 12 лет (имеются в виду 1933 — 1945 годы, время правления нацистской партии в Германии — прим. ИА REGNUM )».

Напомним, партия AfD, которая имеет поддержку примерно 12% избирателей Германии, участвует в выборах в бундестаг 24 сентября 2017 года. Одним из кандидатов в депутаты является Александр Голанд.

Также напомним, что «достижениями немецких солдат» в Первой Мировой войне являются концлагеря Терезин и Талергоф. Их «достижениями» во Второй Мировой войне являются миллионы людей, сожженных в печах крематориев Освенцима и Дахау, выжженные деревни и города Советской Белоруссии и Украины и другие чудовищные преступления против человечности.

А также напомним, что реабилитация нацизма является уголовным преступлением согласно законодательству Федеральной Республики Германия.