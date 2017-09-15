Владивосток, 15 сентября, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Адвокаты временно отстранённого от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, обвиняемого во взятке, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловали решение суда о продлении ареста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

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На официальной странице Игоря Пушкарёва в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится, что адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда ещё на прошлой неделе.

«Помимо тех абсурдных доводов о возможности скрыться от следствия или давить на свидетелей, для меня всегда был интересен довод о некоем моём влиянии на политическую обстановку в Приморье», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Мосгорсуд продлил до 30 ноября срок ареста отстранённому от должности мэру Владивостока Игорю Пушкарёву и экс-директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову.

Тем временем в Приморье уже заговорили о выборах мэра Владивостока. Губернатор Владимир Миклушевский на встрече с новым составом Думы города от «Единой России» напомнил собравшимся, что полномочия действующего мэра истекают в 2018 году, и именно парламентариям предстоит избрать нового градоначальника.