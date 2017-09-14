Вашингтон, 15 сентября, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Белый дом намерен добиться внесения в соглашение Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) пункта о пересмотре договоренностей каждые пять лет, передает Reuters.

AlexCovarrubias Эмблема НАФТА

По словам Росса, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выдвинет данное требование на переговорах в Канаде.

«Если бы после небольшого периода проводилось систематическое повторное рассмотрение договоренностей, мы получили бы (регулярный) форум, в ходе которого можно исправить то, что не получилось так, как задумывалось», — пояснил Росс позицию экономического блока правительства США.

Уже известно, что предложение о ежепятилетнем пересмотре НАФТА вызвало критику со стороны Мексики — партнеры США по НАФТА считают, что данное положение «нарушит определенность» соглашения.

«Это будет иметь очень пагубные последствия для делового сектора… Определенность — это ключевое значение соглашения», — прокомментировал предложение посол Мексики в США Херонимо Гутьеррес Фернандес.

Канадские партнеры настроены к предложению более лояльно — посол Канады Дэвид Макнотон сообщил, что внесение пункта о регулярном пересмотре НАФТА возмжно, однако необходимо «обсудить предложение более подробно».

Напомним, предыдущий раунд переговоров по изменению условий соглашения НАФТА между Мексикой, Канадой и США проходил в Мехико в начале сентября. Следующий раунд будет проходить с 23 сентября по 27 сентября в канадской Оттаве.

Переговоры по НАФТА начались летом 2017 года по инициативе президента США Дональда Трампа. Американский лидер изначально планировал вывести Соединенные Штаты из всех международных договоров о свободной торговле, однако в случае НАФТА пошел на компромисс — изменение условий договора в сторону «большей выгоды» для США.

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