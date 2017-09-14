Берлин, 15 сентября, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Извинения в связи с оскорбительной публикацией в адрес российского президента Владимира Путина принес посольству РФ в Берлине главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер, сообщил пресс-атташе российского диппредставительства в Германии Денис Микерин в Facebook.

butupa Извинение

«Сегодня [14 сентября] в посольство позвонил главный редактор журнала FOCUS Magazin Роберт Шнайдер, — сообщил Микерин. — Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства».

По словам российского дипломата, Шнайдер считает выбранный журналистом его журнала формат подачи информации «исключительно некорректным». Он извинился перед теми, кого оскорбил выпад в адрес российского лидера.

«Следует ли рассматривать это просветление как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве — покажет время», — написал Микерин.

Напомним, звонок Шнайдера в российское дипломатическое представительство был сделан после скандала с публикацией в последнем номере Focus материала, в котором присутствует фраза «собака-Путин».

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Стоит отметить, что извинения редакции немецкого издания последовали не мгновенно, а уже после того, как на информационное событие отреагировали читатели, дипломаты и политики.

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