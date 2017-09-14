Анкара, 15 сентября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Гагаузия является важным элементом в молдавско-турецких отношениях. Об этом заявил, принимая с Анкаре спикера парламента Молдавии Андриана Канду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент ИА REGNUM.

Федя Кузнецов:) Гагаузы

«Даже если у нас нет общей границы, у нас есть тесные отношения благодаря АТО Гагауз-Ери, которая представляет собой мост дружбы между Республикой Молдова и Турцией», — подчеркнул лидер турецкого государства.

При этом он отметил, что Турция осуждает любую форму сепаратизма, и заявил, что Анкара «всегда будет поощрять гагаузов к интеграции в процессы в Республике Молдова, изучать гагаузский и румынский языки и активно участвовать во внутренних делах».

Президент Турции заявил, что двум странам необходимо еще больше активизировать инвестиции и торговлю, чтобы в скором времени торговый обмен достиг $1 млрд.

Андриан Канду сказал, что молдавские власти изучат и вскоре ответят на запрос Анкары разрешить гражданам Турции ездить в Молдавию только на основании удостоверения личности.

Спикер также пригласил президента Турции посетить Молдавию. Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что попытается совершить визит в Кишинев до конца этого года.