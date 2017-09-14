Вашингтон, 15 сентября, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело новые санкции против семи граждан Ирана и двух иранских компаний, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Согласно сообщению казначейства, санкции введены в качестве наказания за «злонамеренную кибер-деятельность» и участие в обеспечении иранской ядерной программы.

Санкции подразумевают полное замораживание активов семи граждан и двух компаний Ирана на территории США и запрет гражданам и компаниям Соединенных Штатов на ведение бизнеса с субъектами, попавшими в санкционный список.

Напомним, санкции США против Ирана в той или иной форме существуют с 1950-х годов — с момента англо-американского бойкота в ответ на национализацию правительством Мохаммада Моссадека «Англо-иранской нефтяной компании».

Санкции были радикально усилены в 1970-х годах, после Исламской революции в Иране, они неоднократно «продлевались» и «укреплялись».

Президент США Дональд Трамп, так же, как и большинство его предшественников, ведет политику ужесточения санкций в отношении Ирана. В феврале 2017 года под санкции попали 25 иранских компаний — за «спонсирование терроризма» и «участие в ядерной программе».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Белый дом на три месяца продлил срок режима снятия санкций, который все-таки предусмотрен «ядерной сделкой» с Ираном. Однако судьба самого ядерного соглашения давно ставится под сомнение президентом США.