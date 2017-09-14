Берлин, 15 сентября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Граждане ФРГ должны гордиться тем, чего добились немецкие солдаты во время Первой и Второй мировых войн, заявил кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Александер Гауланд, 14 сентября сообщает Reuters.

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«Если посмотреть на Европу, ни один другой народ никогда так не разбирался в своих прошлых ошибках, как немцы… Людям больше не нужно упрекать нас за эти 12 лет — они не имеют ничего общего с нашей современной идентичностью», — заявил 76-летний Гауланд.

Представитель AfD заявил, что генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель является частью немецкой истории так же, как полковник вермахта Клаус фон Штауффенберг, предпринявший безуспешную попытку убийства Адольфа Гитлера в июле 1944 года. Гауланд заявил, что Германия должна вернуть себе свою историю.

«Если французы по праву гордятся своим императором, а англичане адмиралом Нельсоном и Черчиллем, то мы имеем право гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах», — заявил Гауланд.

Напомним, Гауланд выступил с обращением к своим сторонникам 2 сентября. Позднее оно было распространено в сети интернет.

Парламентские выборы в ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года. Ключевыми оппонентами на предстоящих выборах являются партия ХДС, возглавляемая канцлером Германии Ангелой Меркель, и СДПГ (Социально-демократический союз) во главе с Мартином Шульцем.

Опрос общественного мнения показал, что AfD может набрать до 12% голосов и стать третьей по величине партией в нижней палате парламента Германии.