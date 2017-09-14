Москва, 14 сентября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Самая высокая смотровая площадка Европы откроется в «Башне Федерация. Восток» на территории «Москва-Сити» к концу 2017 года. Об этом 14 сентября сообщил журналистам директор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов, передаёт Life.

Башня-восток.рф «Башня Федерация. Восток»

По его словам, площадка Panorama 360 будет обустроена на 89-м этаже высотного здания, приблизительно на уровне 350 метров. Не исключается, что она может быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Сообщается, что площадка была предусмотрена ещё при проектировании здания. На сегодняшний день, как заявил Смирнов, строительная готовность здания составляет 99,7%, все работы планируется завершить в ближайшие два-три месяца.

Напомним, что сама башня «Федерация» также должна стать самым высоким жилым небоскрёбом в Европе. Комплекс состоит из двух башен: «Восток» (95 этажей) и «Запад» (63 этажа), которые стоят на 6-этажном стилобате, где размещаются торговые помещения. Высота башни «Восток» составит 374 метра.

Полностью завершить строительство комплекса «Москва-Сити» планируется к концу 2019 года.