Москва, 14 сентября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. За конфликт режиссёра Алексея Учителя и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской по поводу фильма «Матильда» несёт ответственность вполне определённая организация — ею является Министерство культуры РФ. Об этом 14 сентября заявил советник председателя Госдумы РФ, доктор политических наук Александр Щипков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Мединский

«На мой взгляд, вся ситуация с «Матильдой» — это политическая ошибка Мединского. Её надо было предвидеть, предусмотреть и сделать так, вести так культурную политику, чтобы всей этой ситуации не произошло, и мы сегодня с вами говорили на совсем другую тему», — заявил Щипков.

«Причём это уже вторая политическая ошибка со стороны Мединского. Первая — доска Маннергейма в Петербурге», — подчеркнул политолог.

По его мнению, о самом фильме говорить уже бессмысленно, потому что его обсуждение уже вышло за рамки собственно культуры — речь идёт «о зоне сакрального и несакрального».

«Что значит зона сакрального? Мне говорят, что вот есть закон, давайте жить по закону. А «сакральное» никак не подчиняется закону — значит, её быть не может», — указал Щипков.

«(Однако) существует ценностный консенсус — например, по отношению к доносительству, к жертвам концлагерей, над которыми нельзя смеяться, в отношении памяти умерших родителей. Никаких законов нет — они не нужны. Это и есть ценностный консенсус», — считает политолог.

В этом смысле говорить о полной свободе творчества следует с большой осторожностью, уверен Щипков, поскольку художник, который присваивает себе право полной свободы, фактически пытается прощупать, как далеко можно через этот консенсус переступить.

Тем не менее, ни о какой регламентации на уровне законодательства творческой деятельности речи быть не должно, указал политолог: если пытаться нормативно разделить общество на какие-либо «культурные пространства», то это будет в куда большей мере провоцировать раскол в обществе, чем любые фильмы. Кроме того, остаётся открытым вопрос, кто будет устанавливать в этой области те или иные нормы, добавил он.

Напомним, что в последнее время скандал вокруг фильма «Матильда», приобретает всё более радикальные формы. Ранее неизвестные сожгли в Москве две машины у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, разбросав вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть».

В свою очередь, объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» не стали включать в программу показ фильма «Матильда» в связи с поступившими им угрозами. В ответ на это министр культуры РФ Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры беззаконием и призвал правоохранительные органы пресекать подобные инциденты.