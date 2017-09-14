Анкара, 14 сентября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 не означает отказа от хороших отношений с Западом и членства в НАТО, заявил 14 сентября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Минобороны России C-400

По словам Калына, заявление президента Турции Эрдогана о закупке российских систем ПВО С-400 спровоцировало слухи о том, что Турция отдаляется от стран Запада. Калын подчеркнул, что Анкара продолжит укреплять свою национальную безопасность, воспринимая НАТО как сильный альянс.

Пресс-секретарь турецкого президента добавил, что хорошие отношения с Россией не противоречат сотрудничеству с НАТО, а лишь дополняют национальную безопасность страны.

Ибрагим Калын напомнил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве Турции самостоятельно решать вопросы закупки того или иного вооружения должно поставить точку в обсуждении закупки Анкарой российского вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Турция и Россия подписали контракт на поставку зенитно-ракетных систем ПВО С-400. Ранее президент Турции сообщил СМИ о внесении залога по этой сделке.

США и НАТО высказали свою обеспокоенность этим решением.