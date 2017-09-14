Москва, 14 сентября, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Ответчик по иску о защите чести и достоинства политолога, лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна к немецкому изданию Süddeutsche Zeitung не явился в суд. Тем не менее, в зале суда появился человек, как две капли воды похожий на корреспондента Süddeutsche Zeitung Юлиана Ханса, назвавшего истца главой «красно-фашистской секты».

Цитата из т/п «Первая студия». Первый канал Сергей Кургинян

Это и послужило поводом для иска. По мнению истца, автор статьи перешел рамки закона, позволив себе недопустимые утверждения в отношении Кургиняна. При этом в качестве ответчика по делу привлечено издание, а не сам Юлиан Ханс.

Ответчик — Süddeutsche Zeitung, был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела в Троицком районном суде Москвы, однако своего представителя на рассмотрение иска не направил. В связи с неявкой официального представителя ответчика слушание отложено.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители Кургиняна, в суд явился некий господин, как две капли воды похожий на Ханса вместе с некоей дамой, с которой они разговаривали по-немецки в ожидании начала судебного заседания. Представители истца узнали Ханса, поскольку ранее видели его фотографии.

До начала судебного заседания они предложили немецкому журналисту и его спутнице познакомиться, на что получили достаточно агрессивную отповедь. Позже пара зашла в зал судебного заседания и заняла место слушателей. На предложение суда сообщить кто они, ответили, что они просто наблюдатели.

По мнению представителя Кургиняна, поведение Ханса является очень странным.

«Так вести себя может только трусливый человек, который одновременно и трусит, и прикидывается хитрым и к тому же при этом имеет о себе крайне высокое мнение. Знаете такой стереотип, преступник очень любит прийти на место преступления, затерявшись в толпе, надвинув капюшон, чтобы не привлекать внимание, оставаться незамеченным и смотреть что там происходит? Вот это похоже тот самый случай», — считает представитель истца.

ИА REGNUM будет следить за ходом этого обещающего быть интересным дела.

Напомним, 18 октября 2016 года в немецкой газете Süddeutsche Zeitung вышла статья за авторством Юлиана Ханса под заголовком «Россия заново открывает своих диктаторов». В ней автор не только умышленно препарирует историю России, выдергивая из исторического контекста и смакуя жестокости времени Ивана Грозного, но и прямо оскорбляет участников церемонии открытия в Орле памятника Ивану Грозному 14 октября 2016 года.

Ханс перечисляет людей, присутствующих на открытии памятника в Орле помимо губернатора Потомского: «байкер и почитатель Сталина Александр Залдостанов, писатель и идеолог Новороссии Александр Проханов, а также Сергей Кургинян, глава красно-фашистской секты».

То есть против представителей гражданского общества России в лице движения «Суть времени» и лично Сергея Кургиняна, антифашистские и коммунистические взгляды которого широко известны и не подвергаются сомнению, выдвигаются серьезные и ничем не обоснованные обвинения в фашизме.

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В ответ на публичные обвинения Кургинян подал исковое заявление о защите чести и достоинства в Троицкий районный суд Москвы. Ответчиком выступает немецкая газета, а именно иностранное юридическое лицо «Зюддойче Цайтунг ГмбХ».

В своем иске Кургинян требует признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения о том, что он является «главой красно-фашистской секты», обязать ответчика опровергнуть данные сведения, опубликовав соответствующее опровержение, а также взыскать с ответчика денежную компенсацию за причинение морального вреда.

Являющемуся ответчиком иностранному юридическому лицу исковое заявление было передано соответствующим образом: в судебную канцелярию немецкого участкового суда для последующей передачи ответчику согласно Гаагской конвенции о вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 года. Исковое заявление и повестка в российский суд были получены немецкой газетой.