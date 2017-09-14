Петрозаводск, 14 сентября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. На берег реки Кемь в Карелии, где возводят Белопорожские ГЭС, сегодня, 14 сентября, прибудут 16 автопоездов из Сызрани, которые привезут очередную партию оборудования с завода «Тяжмаш». Колонна доставит турбины для строящихся на деньги БРИКС гидроэлектростанций.

Николай Смирнов, ИА «Республика Карелия» Строительство Белопорожских ГЭС

Ответственный за монтаж и строительные работы — компания «Норд Гидро — Белый Порог» совместно с генеральным подрядчиком, АО «Карелстроймеханизация». Накануне стройплощадку посетил глава республики Артур Парфенчиков.

«Проект Белопорожских ГЭС — это хорошая школа и колоссальный опыт. Мы получили очень серьезный международный имидж, в том числе благодаря нашим китайским партнерам. Приятно, что этот проект реализует карельская организация «КСМ», — цитирует слова главы региона ИА «Республика Карелия».

В рамках проекта, стоимость которого 100 миллионов долларов, на пороге реки Кемь построят две ГЭС мощностью 24,9 мегаватт каждая. Это 230 миллионов кВт/ч электроэнергии, которые пойдут на российский оптовый рынок. На стройке задействованы производственные мощности крупнейших российских производителей оборудования для гидроэлектростанций. Сдать объект планируется в 2019 году, работы идут по графику, подчеркнул гендиректор ООО «Нордгидро — Белый Порог» Алексей Виноградов.

«Мы для себя Карелию рассматриваем как пилотный регион по развитию гидроэнергетики на новом этапе и надеемся на дальнейшую поддержку властей, которые помогают нам сегодня», — заявил он.

Запуск гидроэлектростанций позволит снизить дефицит энергетических мощностей в Карелии, что, в свою очередь, даст новый импульс развитию производственных предприятий региона. Инвестиции в строительство Белопорожских ГЭС стали первым проектом в России, финансирование которого одобрено Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Проект назван приоритетным.

Компания «Норд Гидро» вынашивает другие амбициозные проекты: строительство ветряной электростанции на берегу Белого моря, а также в поселке Реболы Муезерского района республики.

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