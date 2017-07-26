Путину представили стратегию развития Карелии

Петрозаводск, , 20:09 — REGNUM Сегодня, 26 июля, в Петрозаводске врио главы Карелии Артур Парфенчиков презентовал президенту России Владимиру Путину стратегию развития региона. По словам Парфенчикова, машиностроение, лесная и горная промышленность остаются стратегически важными направлениями для Карелии. В лесопромышленном комплексе реализуются более 10 инвестиционных проектов. Самый крупный — модернизация Сегежского ЦБК, позволяющая увеличить объем выпускаемой продукции на треть.

В горном комплексе помимо совершенствования работы крупнейшего предприятия отрасли — Костомукшского ГОКа — региональные власти делают ставку на разработку новых месторождений — титана, ванадия, молибдена. Артур Парфенчиков отметил, что машиностроительная отрасль Карелии сегодня переживает серьезные положительные изменения. На базе завода «Петрозаводскмаш», входящего в Росатом, создаётся международный центр компетенций по литейному производству, наращивает объемы производства Онежский судостроительный завод. Ещё одна стратегически важная отрасль экономики, о которой врио главы Карелии рассказал Владимиру Путину, — туризм. Привлекать отдыхающих в республике планируют при поддержке государства. Сейчас создаётся туристский кластер «Южная Карелия». Общая сумма финансирования — 2,7 миллиарда рублей. Кластер представляет собой сеть центров туристической активности, находящихся в двух-трех часах пути друг от друга. На очереди — аналогичный кластер на севере — «Беломорские петроглифы».

Большие инвестиции вкладываются и в энергетику. Так, 1 июня правительство Карелии подписало соглашение с «Россетями» о создании в ближайшее время программы развития республиканской энергетики. Предполагаемый объем инвестиций — пять миллиардов рублей. В частности, эти деньги пойдут на модернизацию линий электропередачи. Кроме того, компания «НордГидро» строит малые ГЭС и три крупных Белопорожских ГЭС на севере Карелии, пишет информационное агентство «Республика Карелия».

Отметим, что сегодня в рамках визита Владимира Путина в Петрозаводск президент в IT-парке ПетрГУ осмотрел выставку проектов, работающих при поддержке Агентства стратегических инциатив (АСИ). Среди них — «Точка кипения» — недавно открытый в карельской столице инфраструктурный проект, направленный на создание пространства для новых идей развития Карелии, сообщает ТАСС. Например, в «Точке кипения» работают над информационной платформой Система Leader-ID, информационно-методическим сервисом «Магазин верных решений», над созданием образовательной среды для участников соревнований по компьютерным играм «Кибер Россия».

Кроме того, Путин сегодня проводит встречи с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями.