Москва, 14 сентября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Крылатые ракеты «Калибр», запущенные с российских подлодок «Великий Новгород» и «Колпино» из Средиземного моря, поразили запланированные цели в Сирии, говорится в сообщении 14 сентября Минобороны РФ.

Admship.ru Подлодка «Колпино» на церемонии принятия в состав ВМФ в Петербурге, 24.11.2016 г

Подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3, находящиеся в восточной части Средиземного моря, нанесли удар по объектам террористов в Сирии из подводного положения.

Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

Всего было выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.