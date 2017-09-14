Москва, 14 сентября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности взял на контроль ситуацию с анонимными звонками о минировании зданий в России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы запросили информацию в МВД и ФСБ России с тем, чтобы получить наиболее развернутые данные по ситуации практики применения статьи 207 УК РФ, а также мнение правоохранителей о необходимости увеличить наказание за подобные деяния», — отметил глава комитета Василий Пискарева («Единая Россия»).

Комитет намерен обсудить ситуацию с участием представителей правоохранительных органов.

Отметим, что сейчас статья 207 УК за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В случае, если это же деяние повлекло причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий — до пяти лет.

В последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и так далее.