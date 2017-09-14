Москва, 14 сентября, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Только открывший для посетителей свои двери парк «Зарядье» уже понёс первые потери. Москвичи и гости столицы, находясь под впечатлением от увиденного у Кремлевских стен, успели уничтожить 10 тысяч редких растений, разбили один из прозрачных треугольников, из которых собрана «кора» филармонии, напольные фонари и световое окно на крыше павильона Медиацентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Дарья Антонова ИА REGNUM Рабочий устраняет повреждения на стеклянном куполе

По крайней мере, так сообщает руководство парка. Об этом, например, в интервью газете «Комсомольская правда» заявил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин, по словам которого нагрузка на парк в несколько раз превысила проектные расчеты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Видовой холм под «Стеклянной корой»

Учитывая сумму, потраченную на парк, что, казалось бы, говорит о серьёзной проработке проекта, подобные заявления могут вызвать законное недоумение. Ведь если верить официальному сайту мэра Москвы, в руководстве города рассчитывают, что парк будут посещать 10 млн человек в год. Выходит, что в руководстве развлекательного центра не подготовились к возможному ажиотажу, вызванному широкой пиар-компанией парка, и тем, что его открытие посетил президент страны Владимир Путин? Или же тех 14 млрд бюджетных рублей, а независимые эксперты озвучивали даже сумму в 22 млрд рублей, выделенных на строительство «Зарядья», попросту не хватило на изготовление предупреждающих табличек, организацию пешеходных маршрутов и безопасности посетителей?

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в парке «Зарядье»

Теперь же, судя по заявлению директора парка Павла Твердохлеба, которое приводит официальный сайт мэра Москвы, в «Зарядье» введут ограничения для регулирования потока посетителей и восстановления урона, который нанесли парку. Новые траты на ремонт, новые проблемы, которые не решили ранее и будут думать, как решить, теперь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газон в парке «Зарядье»

Отметим, что текущий скандал вокруг парка является лишь продолжением ожесточенной дискуссии, сопровождавшей все этапы реализации этого амбициозного проекта московского правительства, а именно — как же всё-таки должна выглядеть территория «Зарядья». Также важно напомнить, что парк возводили ударными темпами и открыли поспешно, стараясь успеть ко Дню города и до грядущих выборов. Он соткан из недоделок, и работы на его территории продолжатся до лета 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работники парка «Зарядье» заново высаживают цветы

В своё время профессиональное сообщество с энтузиазмом откликнулось на идею президента создать на месте снесенной гостиницы парк, ведь, как поясняет архитектор Марк Гурари, было ясно, что в плотно застроенном центре города недостает участков естественной природы. Кроме того, определились ограничения, связанные со статусом территории в составе охранной зоны Кремля, с особенностями окружающих исторических объектов. В итоге более сотни авторских коллективов бесплатно разработали проекты, включающие все особенности этого сложного запроса, в том числе и варианты восстановления Китайгородской стены, что позволило бы воссоздать крупномасштабный исторический образ столицы России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Однако в правительстве Москвы решили по-иному, отдав предпочтение не идеям исторической мини-Москвы в центре современной, а проекту бюро Diller Scofidio + Renfro, чьи дизайнеры предложили искусственно соединить в парке разнородные природно-климатические зоны — тундру, болото, лес и степь с ледовой пещерой. На обсуждении в Союзе московских архитекторов специалисты-ландшафтники сразу отметили максимальную сложность соединения на небольшом участке столь разных экосистем, требующих свою температуру, влажность, освещенность и прочее. Кроме того, половину парка решили застроить культурно-развлекательными объектами, а также возвести идущий в никуда «парящий мост» — конструкцию для исторического центра совершенно не эстетичную, но зато удобную для выполнения селфи на фоне окружающей древности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газон в парке «Зарядье»

По поводу растительной компоненты специалисты попытались объяснить чиновникам:

«Если же для этого требуется имитация, усиление технических средств, то ценность парка как зеленого оазиса среди каменно-асфальтового окружения просто сводится к нулю. В центре Вашингтона, Лондона, Мадрида, Праги — обширные парки с минимумом искусственных элементов, но с изобилием естественной зелени и газонов, с отдельными памятниками и монументами. И ни одному американцу не приходит идея устроить рядом с Белым домом искусственное болотце или ледовую пещеру на кондиционерах. А парковые зоны типа Диснейленда или Кони-Айленда размещают, как правило, вне исторических центров и вообще на удалении от городской застройки».

Подробнее с мнением экспертов можно ознакомиться здесь: «Второй Манеж Москве не нужен»

О строительстве в «Зарядье» категорично высказался председатель московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

«Речь о неуместности такого масштабного строительства и вторжения в историческую ткань города именно в этом месте, о полном пренебрежении историческим и архитектурным контекстом древнейшего района Москвы, историко-культурным потенциалом этой территории, об искажении видов на ансамбли храмов Варварки и Кремля не из самого парка, а с улиц вокруг него. В конце концов, никто не отвечает на вопрос, чем бы парк в его нынешнем наполнении был хуже, если бы был сохранен исторический рельеф, тундра и деревья росли не на крышах зданий высотой с пятиэтажный дом, а немного ниже (как это было в первоначальном проекте и предлагалось экспертами ЮНЕСКО). Нет ответа и не будет», — писал на своей станице в соцсети Facebook общественный деятель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в парке «Зарядье»

Мэрия оказалась глуха к пожеланиям специалистов, рядовых москвичей и президента: в «Зарядье» возник ещё один объект коммерческого девелопмента, умышленно или по недоразумению названный природным парком. При этом сведения о ходе реализации проекта были настолько противоречивыми, что отследить, что же там на самом деле происходит, не представлялось возможным. Например, парящий мост без конца мигрировал из проекта и обратно, пока окончательно в нём не задержался. Чиновники же время от времени только сухо рапортовали о том, что, мол, ведутся те или иные работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протоптанная по газону дорожка

Всё изменилось весной 2017 года, когда за несколько месяцев до назначенного на 9 сентября 2017 года официального открытия парка представители столичного Стройкомплекса буквально в режиме «сводок с фронтов» стали докладывать о том, в какой стадии находится строительство. К заявленному сроку «Зарядье» — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца за последние 200 лет, как об этом сообщили некоторые СМИ, был открыт.

Дарья Антонова ИА REGNUM В некоторых местах уже начинает отходить плитка

Вернёмся к теме растений и реальности разбивки такого сложного ландшафта. Побывавший в парке корреспондент ИА REGNUM сразу отметил общую неустроенность и даже более того, недоделанность молниеносно возведённого парка. Помпезно открытое в присутствии президента России, «Зарядье» в реальности оказалось далеким от того, каким его изображали на презентационном дизайн-проекте.

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К высадке растений должны были приступить в мае 2017 года. По планам АО «Мосинжпроект» — управляющей компании по строительству парка «Зарядье», здесь должно было появиться более 120 видов многолетних трав и кустарников. Как заявляли в пресс-службе организации, все растения подобраны с учётом естественных условий четырёх природно-ландшафтных зон парка — это северный ландшафт, лес, заливные луга и степь. В дикой природе повстречать все эти виды цветов и трав в одном месте практически невозможно. Еще раньше, в апреле, должны были к уже имеющимся ранее 250 соснам, елям и берёзам досадить ещё 400 деревьев. В итоге к августу, по уверениям строителей, в парке должны были расти более 600 деревьев и свыше восьми тысяч кустарников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в парке «Зарядье»

Что из этого реально успели посадить — вопрос, так как парк пока выглядит пустым и далёким от уголка живой природы. Тут же стоит обратить внимание и на то, все это благолепие проектировалось с учетом безбарьерной среды: дорожки должны были быть без бортовых камней и преград, а растения вдоль них — устойчивыми к вытаптыванию многолетниками, чтобы посетители могли выйти непосредственно в «дикую природу» и рассмотреть все вблизи. Безусловно, в теории идея прекрасна, но возникают сомнения в том, что её можно воплотить в жизнь. Это какой же устойчивостью к вытаптыванию надо обладать, чтобы выдержать 10 миллионов человек? Если верить в то, что за четыре дня работы парка посетители уничтожили и разворовали 10 тысяч растений, то устойчивость длится менее недели. Это если верить в то, что те растения действительно были, и это не просто удачное объяснение администрации, почему парк выглядит таким незаконченным.

Добавим, что Зарядье — это самый что ни на есть центр столицы, здесь расположено огромное количество подземных инженерных коммуникаций, подводных сетей, коллекторов дореволюционной постройки. Кроме того, наличие рядом резиденции президента добавляет хлопот в и без того проблемную стройку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в последний месяц перед открытием на строительстве начался аврал. После того как был убран забор, скрывающий стройку от глаз москвичей, москвичи смогли воочию наблюдать, как в спешном порядке завершается благоустройство территории. Наблюдения за этими предпраздничными буднями стройки заставляют усомниться в том, что работа была сделана на высоком профессиональном уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Так, качество строительных работ в Москве не вызывает сомнений лишь у официальных изданий мэрии и самих чиновников. Здесь и столичные новостройки с отсутствующей шумоизоляцией, и давно ставшая «притчей во языцех» тротуарная плитка, которую на многих улицах из года в год перестилают заново. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при взятом в 2017 году темпе достройки, а также весьма вероятной экономии на материалах, возможной «чиновничьей ренте» и низкоквалифицированной рабочей силе, качество выполненных работ отличается от изначально заявленного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Предупреждающий знак в парке «Зарядье»

Не снимая ответственности с тех, кто варварски разбил витражи, окна и фонари в парке, хочется выразить сомнения в том, что за несколько дней с момента его открытия посетители все-таки смогли уничтожить и унести с собой 10 тысяч растений. Не выходит ли так, что провал в своей работе чиновники, что называется, пытаются переложить «с больной головы на здоровою». Погнавшись за громкими именами проектировщиков, не учтя всех последствий от реализации столь неоднозначной идеи, теперь в своих неудачах обвиняют посетителей только что открытого парка?