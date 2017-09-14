«Устойчив к вытаптыванию»: куда на самом деле исчезли растения «Зарядья»?
Москва, 14 сентября, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Только открывший для посетителей свои двери парк «Зарядье» уже понёс первые потери. Москвичи и гости столицы, находясь под впечатлением от увиденного у Кремлевских стен, успели уничтожить 10 тысяч редких растений, разбили один из прозрачных треугольников, из которых собрана «кора» филармонии, напольные фонари и световое окно на крыше павильона Медиацентр.
По крайней мере, так сообщает руководство парка. Об этом, например, в интервью газете «Комсомольская правда» заявил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин, по словам которого нагрузка на парк в несколько раз превысила проектные расчеты.
Учитывая сумму, потраченную на парк, что, казалось бы, говорит о серьёзной проработке проекта, подобные заявления могут вызвать законное недоумение. Ведь если верить официальному сайту мэра Москвы, в руководстве города рассчитывают, что парк будут посещать 10 млн человек в год. Выходит, что в руководстве развлекательного центра не подготовились к возможному ажиотажу, вызванному широкой пиар-компанией парка, и тем, что его открытие посетил президент страны Владимир Путин? Или же тех 14 млрд бюджетных рублей, а независимые эксперты озвучивали даже сумму в 22 млрд рублей, выделенных на строительство «Зарядья», попросту не хватило на изготовление предупреждающих табличек, организацию пешеходных маршрутов и безопасности посетителей?
Теперь же, судя по заявлению директора парка Павла Твердохлеба, которое приводит официальный сайт мэра Москвы, в «Зарядье» введут ограничения для регулирования потока посетителей и восстановления урона, который нанесли парку. Новые траты на ремонт, новые проблемы, которые не решили ранее и будут думать, как решить, теперь.
Отметим, что текущий скандал вокруг парка является лишь продолжением ожесточенной дискуссии, сопровождавшей все этапы реализации этого амбициозного проекта московского правительства, а именно — как же всё-таки должна выглядеть территория «Зарядья». Также важно напомнить, что парк возводили ударными темпами и открыли поспешно, стараясь успеть ко Дню города и до грядущих выборов. Он соткан из недоделок, и работы на его территории продолжатся до лета 2018 года.
В своё время профессиональное сообщество с энтузиазмом откликнулось на идею президента создать на месте снесенной гостиницы парк, ведь, как поясняет архитектор Марк Гурари, было ясно, что в плотно застроенном центре города недостает участков естественной природы. Кроме того, определились ограничения, связанные со статусом территории в составе охранной зоны Кремля, с особенностями окружающих исторических объектов. В итоге более сотни авторских коллективов бесплатно разработали проекты, включающие все особенности этого сложного запроса, в том числе и варианты восстановления Китайгородской стены, что позволило бы воссоздать крупномасштабный исторический образ столицы России.
Однако в правительстве Москвы решили по-иному, отдав предпочтение не идеям исторической мини-Москвы в центре современной, а проекту бюро Diller Scofidio + Renfro, чьи дизайнеры предложили искусственно соединить в парке разнородные природно-климатические зоны — тундру, болото, лес и степь с ледовой пещерой. На обсуждении в Союзе московских архитекторов специалисты-ландшафтники сразу отметили максимальную сложность соединения на небольшом участке столь разных экосистем, требующих свою температуру, влажность, освещенность и прочее. Кроме того, половину парка решили застроить культурно-развлекательными объектами, а также возвести идущий в никуда «парящий мост» — конструкцию для исторического центра совершенно не эстетичную, но зато удобную для выполнения селфи на фоне окружающей древности.
По поводу растительной компоненты специалисты попытались объяснить чиновникам:
«Если же для этого требуется имитация, усиление технических средств, то ценность парка как зеленого оазиса среди каменно-асфальтового окружения просто сводится к нулю. В центре Вашингтона, Лондона, Мадрида, Праги — обширные парки с минимумом искусственных элементов, но с изобилием естественной зелени и газонов, с отдельными памятниками и монументами. И ни одному американцу не приходит идея устроить рядом с Белым домом искусственное болотце или ледовую пещеру на кондиционерах. А парковые зоны типа Диснейленда или Кони-Айленда размещают, как правило, вне исторических центров и вообще на удалении от городской застройки».
Подробнее с мнением экспертов можно ознакомиться здесь: «Второй Манеж Москве не нужен»
О строительстве в «Зарядье» категорично высказался председатель московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.
«Речь о неуместности такого масштабного строительства и вторжения в историческую ткань города именно в этом месте, о полном пренебрежении историческим и архитектурным контекстом древнейшего района Москвы, историко-культурным потенциалом этой территории, об искажении видов на ансамбли храмов Варварки и Кремля не из самого парка, а с улиц вокруг него. В конце концов, никто не отвечает на вопрос, чем бы парк в его нынешнем наполнении был хуже, если бы был сохранен исторический рельеф, тундра и деревья росли не на крышах зданий высотой с пятиэтажный дом, а немного ниже (как это было в первоначальном проекте и предлагалось экспертами ЮНЕСКО). Нет ответа и не будет», — писал на своей станице в соцсети Facebook общественный деятель.
Мэрия оказалась глуха к пожеланиям специалистов, рядовых москвичей и президента: в «Зарядье» возник ещё один объект коммерческого девелопмента, умышленно или по недоразумению названный природным парком. При этом сведения о ходе реализации проекта были настолько противоречивыми, что отследить, что же там на самом деле происходит, не представлялось возможным. Например, парящий мост без конца мигрировал из проекта и обратно, пока окончательно в нём не задержался. Чиновники же время от времени только сухо рапортовали о том, что, мол, ведутся те или иные работы.
Всё изменилось весной 2017 года, когда за несколько месяцев до назначенного на 9 сентября 2017 года официального открытия парка представители столичного Стройкомплекса буквально в режиме «сводок с фронтов» стали докладывать о том, в какой стадии находится строительство. К заявленному сроку «Зарядье» — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца за последние 200 лет, как об этом сообщили некоторые СМИ, был открыт.
Вернёмся к теме растений и реальности разбивки такого сложного ландшафта. Побывавший в парке корреспондент ИА REGNUM сразу отметил общую неустроенность и даже более того, недоделанность молниеносно возведённого парка. Помпезно открытое в присутствии президента России, «Зарядье» в реальности оказалось далеким от того, каким его изображали на презентационном дизайн-проекте.
Подробности читайте здесь: Функциональный недопарк: что есть в новом «Зарядье»?
К высадке растений должны были приступить в мае 2017 года. По планам АО «Мосинжпроект» — управляющей компании по строительству парка «Зарядье», здесь должно было появиться более 120 видов многолетних трав и кустарников. Как заявляли в пресс-службе организации, все растения подобраны с учётом естественных условий четырёх природно-ландшафтных зон парка — это северный ландшафт, лес, заливные луга и степь. В дикой природе повстречать все эти виды цветов и трав в одном месте практически невозможно. Еще раньше, в апреле, должны были к уже имеющимся ранее 250 соснам, елям и берёзам досадить ещё 400 деревьев. В итоге к августу, по уверениям строителей, в парке должны были расти более 600 деревьев и свыше восьми тысяч кустарников.
Что из этого реально успели посадить — вопрос, так как парк пока выглядит пустым и далёким от уголка живой природы. Тут же стоит обратить внимание и на то, все это благолепие проектировалось с учетом безбарьерной среды: дорожки должны были быть без бортовых камней и преград, а растения вдоль них — устойчивыми к вытаптыванию многолетниками, чтобы посетители могли выйти непосредственно в «дикую природу» и рассмотреть все вблизи. Безусловно, в теории идея прекрасна, но возникают сомнения в том, что её можно воплотить в жизнь. Это какой же устойчивостью к вытаптыванию надо обладать, чтобы выдержать 10 миллионов человек? Если верить в то, что за четыре дня работы парка посетители уничтожили и разворовали 10 тысяч растений, то устойчивость длится менее недели. Это если верить в то, что те растения действительно были, и это не просто удачное объяснение администрации, почему парк выглядит таким незаконченным.
Добавим, что Зарядье — это самый что ни на есть центр столицы, здесь расположено огромное количество подземных инженерных коммуникаций, подводных сетей, коллекторов дореволюционной постройки. Кроме того, наличие рядом резиденции президента добавляет хлопот в и без того проблемную стройку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в последний месяц перед открытием на строительстве начался аврал. После того как был убран забор, скрывающий стройку от глаз москвичей, москвичи смогли воочию наблюдать, как в спешном порядке завершается благоустройство территории. Наблюдения за этими предпраздничными буднями стройки заставляют усомниться в том, что работа была сделана на высоком профессиональном уровне.
Так, качество строительных работ в Москве не вызывает сомнений лишь у официальных изданий мэрии и самих чиновников. Здесь и столичные новостройки с отсутствующей шумоизоляцией, и давно ставшая «притчей во языцех» тротуарная плитка, которую на многих улицах из года в год перестилают заново. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при взятом в 2017 году темпе достройки, а также весьма вероятной экономии на материалах, возможной «чиновничьей ренте» и низкоквалифицированной рабочей силе, качество выполненных работ отличается от изначально заявленного.
Не снимая ответственности с тех, кто варварски разбил витражи, окна и фонари в парке, хочется выразить сомнения в том, что за несколько дней с момента его открытия посетители все-таки смогли уничтожить и унести с собой 10 тысяч растений. Не выходит ли так, что провал в своей работе чиновники, что называется, пытаются переложить «с больной головы на здоровою». Погнавшись за громкими именами проектировщиков, не учтя всех последствий от реализации столь неоднозначной идеи, теперь в своих неудачах обвиняют посетителей только что открытого парка?