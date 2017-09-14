Верхнебаканский, Краснодарский край, 14 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае двое энергетиков оказались в больнице. Ожоги 100% тела они получили прямо на работе. Одного из пострадавших медики спасти не смогли, он скончался в медучреждении. Инцидентом уже занялось следствие, передаёт ИА REGNUM 14 сентября.

Kubanenergo.ru Линия электропередачи

Как выяснилось, трагедия разыгралась 12 сентября в посёлке Верхнебаканский города Новороссийска. Двое сотрудников «Кубаньэнерго» на поселковой электроподстанции проводили плановое подключение линии.

По данным регионального управления СКР, во время проведения работ они нарушили последовательность включения рубильников. Это привело к короткому замыканию, сообщает ГТРК «Кубань». В результате мужчины получили 100% ожоги тела.

Они смогли самостоятельно вызвать скорую помощь и были госпитализированы в больницу № 1 Новороссийска.

Однако, несмотря на оказанную врачами помощь, 35-летний рабочий, несмотря на оказанную ему помощь, скончался. Его коллега — 61-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Следственные органы проводят проверку.

Добавим, что в настоящее время в Новороссийском районе, по информации пресс-службы «Кубаньэнерго», ремонтные бригады компании проводят комплекс мероприятий по ремонту сетей низкого напряжения. Аналогичные работы ведётся и в Анапском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах края.

В Новороссийске, по данным городского центра занятости населения, за 2016 год было зарегистрировано 76 несчастных случаев на производстве, в том числе пять — со смертельным исходом, 12 — с тяжёлым исходом. Это на 3,8% меньше, чем в 2015 году. По-прежнему самыми травмоопасными отраслями оставались транспорт — 39, промышленность — 11, строительство — девять. А среди предприятий по травматизму в 2016 году лидировал ПАО «Новороссийский морской торговый порт» — 15 случаев. За год в городе-герое инспекцией труда было выявлено 443 нарушения, 45 юрлиц привлечены к административной ответственности на общую сумму около 2,5 млн рублей.