Нижний Новгород, 14 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде мест под захоронения на действующих кладбищах осталось на два года. Об этом заявил и.о. Главы администрации Сергей Миронов в рамках совещания по вопросам качества оказания ритуальных услуг и перспективах развития нижегородских кладбищ.

Андрей Репин ИА REGNUM Захоронение декабриста Ивана Анненкова и его родственников на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде. Рядом — могила писателя Павла Мельникова-Печерского

По его словам, чтобы избежать возникновения дефицита мест на кладбищах администрация города ищет новые места под строительство кладбищ. На сегодня рассматриваются варианты с участками общей площадью около 100 гектаров пригородах Нижнего Новгорода. Поскольку эти земли относятся к Богородскому и Кстовскому районам Нижегородской области, мэрия Нижнего Новгорода уже начала переговоры с районными администрациями о выделении земли.

По словам Миронова, предварительное согласие уже получено.

Также в ходе рабочего совещания встал вопрос о сохранении захоронении на Бугровском кладбище в центре города. Это единственное кладбище в Нижнем Новгороде, признанное историческим. В настоящее время на нем идет инвентаризация захоронений. Для выявления заброшенных и бесхозных могил специалисты с помощью специальных устройств будут определять GPS-координаты каждого захоронения и заносить их в электронную базу. Это поможет заинтересованным лицам найти точное место захоронения.

По словам начальника управления муниципальными кладбищами Николая Ингликова, при приведении в порядок историчекских захоронений за пример взято Ново-Девичьег кладбище в Москве.

«Мы хотим, чтобы посетители, по желанию, могли посмотреть на могилы известных людей», — заявил Ингликов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о возможном дефиците мест на Нижегородских кладбищах обсуждается на городском уровне не первый год. Так, в апреле 2016 года эта тема уже поднималась в ходе совещаний в городской думе.

Тогда предыдущий директор управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» Владислав Ермилов также заявлял, что смертность в городе составляет около 15 тыс. человек в год, а существующих городских кладбищах осталось на 1,5−2 года. Для решения этих проблем городские власти рассматривали возможность присоединения участка в 19 га к Стригинскому кладбищу и планы по присоединению участков, размером более чем по 40 га к Новосормовскому и Нагорному кладбищам.

Кроме того, в Нижнем Новгороде летом 2017 года начал работу первый крематорий.

Примечательно, что рекламу услуг по кремации жителям нижегородцам буквально «принесли» прямо на дом. В лифтах многоквартирных домов на рекламных щитах появились сообщения об этом новом виде услуг. Некоторые из жителей выразили недовольство такой рекламной политикой крематория.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM жители одного из таких домов, им не хотелось бы видеть напоминания о смерти каждый раз, когда заходят в лифт.