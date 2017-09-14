Москва, 14 сентября, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Парк «Зарядье», строительство которого обошлось властям Москвы в 14 млрд рублей (9,5 млрд потратили на возведение строений и подземную парковку, ещё 3,69 млрд — на благоустройство), понес первые потери: о том, чтобы обезопасить ландшафты и объекты парка, проектировщики не подумали. Посетители даже не знали, на каких газонах можно, а на каких нельзя отдыхать.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Зарядье. Парковые дорожки наскоро выкладывают привычной бетонной плиткой

Парк открылся в День города — 9 сентября. По словам начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игоря Сафиуллина, ущерб от первых посетителей пока подсчитывается: уничтожены 10 тыс. растений, в том числе пострадала и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная. В зоне «Северный ландшафт» было уничтожено около 30% зелёного покрова.

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Сафиуллин заявил, что часть растений посетители просто вытоптали, что-то — вырвали или выкопали и унесли с собой. В парке, построенном «Мосинжпроектом» под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова по проекту американского архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfo, поток посетителей настолько большой, что уследить за всеми невозможно даже с помощью видеокамер.

Теперь нужно будет закупить около 10 тыс. новых растений. «У нас безумный ажиотаж, очень много людей, а растения уничтожают за секунды», — пожаловался Сафиуллин. Кроме того, все растения для парка выращивались по специальному заказу.

В парке теперь повсюду установлены таблички «По газонам не ходить» и по громкой связи обращаются к посетителям с просьбами не разрушать «Зарядье». Не на всех зеленых газонах можно отдыхать, однако посетителей об этом ранее просто не предупреждали табличками. Теперь из-за разрушений парк «Зарядье» меняет режим работы: с 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, сказал директор парка Павел Трехлеб.

Почему этот режим как одна из мер по защите насаждений не был введен раньше — не уточняется. Это можно объяснить тем, что парк строили в спешке, он и выглядит ровно так, как и представлялось в связи с таким молниеносным строительством, — пустоватым, недоделанным и пока не совсем парком.

BioLib.de Ян Копс. Калужница болотная

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О том, что парк откроется ко Дню города в сентябре 2017 года, было официально заявлено в ноябре 2016 года. Тогда же объявили, что работы на объекте будут продолжены еще год после открытия. «Пространство» по задумке должно было состоять из нескольких климатических зон — «леса» (берёзового, хвойного и пойменного), «суходольного луга», «степи», ледяной пещеры «заповедного посольства», а также, что главное, — аттракциона, медиацентра, ресторана, концертного зала, озеленённого под «стеклянной корой», и парящего моста.

И если за возведение аттракционов и кафе с ресторанами взялись сразу же, то с зелеными насаждениями, видимо, повременили. Сафиуллин в своем интервью объяснил, почему посетители вырывали мох и растения — их только что высадили, из свежевскопанной земли это было легко сделать. Растения просто ещё не прижились.

Кроме того, экологи отмечают, что создание «климатических» зон требовало отказаться от естественного почвенного слоя и заменить его искусственным — ещё одна беда Москвы, из-за которой в будущем городу грозит гибель «зелёных легких» и превращение в пыльную степь. Немало споров было и вокруг «парящего моста» — большой V-образной конструкции, возвышающейся над Москвой-рекой. В итоге массивная конструкция, закрывающая вид на реку с Каменного моста, открыта, ведь когда Москва последних лет отказывалась от чего-то, что можно построить и благоустроить?

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В первый же день работы парка пострадал еще один объект: после броска камня в один из треугольников стеклянной «коры» над филармонией он треснул. То же самое произошло и с Медиацентром — там треснуло световое окно. И стеклянную «кору», и окно уже начали менять.

В столичном Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), проверявшем качество строительства «коры», заявили, что, если на стекло бросить камень, то трещины действительно могут появиться. Его поверхность состоит минимум из трех слоев, соединенных полимерной пленкой, поэтому осколки не разлетаются и не могут поранить посетителей.

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Директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина отметила, что стекла «Медиацентра» выдерживают нагрузку до 300 кг, но повреждение светового окна на крыше строения свидетельствует о том, что был нанесен удар каким-то предметом. Тогда возникает вопрос, а не придется ли менять стекла после каждого урагана или непогоды в Москве? А выдержат ли стеклянные конструкции павильона «Медиацентр» и зеленые насаждения, например, град и снегопад?