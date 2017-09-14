Санкт-Петербург, 14 сентября, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Выставка «Плакат эпохи революции» открылась в Мраморном дворце Петербурга (входит в состав Государственного Русского музея). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, жители и гости города смогут увидеть порядка 100 образцов советского плакатного жанра на общественно-политические темы.

Дарья Драй ИА REGNUM «Ты записался добровольцем»

Дарья Драй ИА REGNUM Плакаты художника Льва Бродаты

«Выставка, приуроченная к 100-летию Октябрьской революции, позволит воссоздать масштабную и впечатляющую картину рождения и становления советского плаката как особой формы искусства на примере работ из собрания Русского музея», — отметили в пресс-службе музея.

Перед посетителями предстанут произведения различной тематики: от агитационной до просветительской. Гости экспозиции увидят работы ведущих мастеров этого жанра, среди которых Владимир Лебедев, Владимир Козлинский, Дмитрий Моор, Николай Когоут, Владимир Маяковский, а также плакаты неизвестных авторов. Экспозиция сопровождается тематическим видеофильмом.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Плакат эпохи революции»

Жанр общественно-политического плаката сформировался в отечественном искусстве в первые послереволюционные годы. Плакат оперативно отзывался на злободневные события и смог в доходчивой, выразительной форме отразить радикальные перемены в общественной жизни в момент революционного перелома.

В первые годы после Октябрьской революции перед большевиками встала задача привить советским гражданам новую систему ценностей, проведя жесткую черту между ними и теми, кого брезгливо называли «буржуазией». Поэтому характерным приемом в агитационной графике становится контраст и изображение буржуа с гипертрофированными недостатками. Таков, например, плакат художника Дени «Капитал», где изображен обрюзгший господин, восседающий на куче золота.

Большое количество социальных плакатов было посвящено осуждению вредных привычек и безответственного отношения к работе. При этом пропагандировались всеобщее образование и «трудоголизм». На таких плакатах часто были изображены рабочие и крестьяне в характерной одежде и с атрибутикой в виде молота, косы и прочего.

Например, посетители открывшейся в Мраморном дворце Русского музея выставки увидят плакат «Работать надо — винтовка рядом», «Неграмотный — тот же слепой» и другие. Выставка продлится до 6 ноября.