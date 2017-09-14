Барнаул, 14 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Барнаула приняла решение отменить результаты выборов в городскую думу VII созыва по трём участкам (№№89, 203 и 253), поскольку допущенные там нарушения не позволяют с достоверностью определить каким же на самом деле было волеизъявление избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сказано в документе №22/124−7, принятом горизбиркомом еще12 сентября 2017 года. Сегодня, 14 сентября, его копию обнародовали представители оппозиционных сил.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Решение избирательной комиссии Барнаула

Из решения следует, что ранее на вышеуказанных участках была выявлена высокая доля избирателей, проголосовавших досрочно. Однако при проверке выяснилось, что члены избиркомов, в нарушение законодательства о выборах, не оценивали по каким причинам люди решили воспользоваться досрочной процедурой голосования. Кроме того, на участке №203 причиной отмены голосования стала фиксация нарушений при работе со списком избирателей: четверо человек, которые пришли на избирательный участок в единый день голосования, обнаружили, что напротив их фамилий в списке избирателей имеются отметки о голосовании досрочно.

Соответствующие изменения будут внесены в протоколы голосования.

Напомним, алтайские выборы 10 сентября 2017 года были самыми масштабными в Сибири. Жителям Алтайского края предстояло выбрать более 6 тысяч депутатов депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о подозрительно активном досрочном голосовании в Барнауле обсуждалась накануне выборов в ходе 100-го заседанияЦИК России. По его итогам в Барнаул был направлен член ЦИК РоссииАлександр Кинев. Непосредственно в единый день голосования он заявлял, что выборы на Алтае проходят без нарушений.

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