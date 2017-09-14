Анкара, 14 сентября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил мэра Анкары больше не ставить статуи в его честь, пишет 14 сентября информационное агентство N-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я не хочу видеть, как статуи или плакаты с моим изображением разрисовывают или делают на них оскорбительные надписи», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что возведение статуй к тому же противоречит ценностям ислама: согласно консервативному пониманию ислама, под запрет попадает любое объемное изображение человека.

В последнее время президент Турции все чаще призывает своих коллег из правящей Партии справедливости и развития к скромности, добавляет издание.

Однако это не значит, что футбольный стадион в Стамбуле и университет в черноморском городе Риза не будут носить имени Эрдогана.

Более того, в планах правительства — назвать в честь президента Турции третий аэропорт в Стамбуле, который еще находится в стадии строительства и будет одним из крупнейших в мире.