Вашингтон, 14 сентября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, обвиняющая «всех и все» в своем поражении на выборах, сама «сбилась с курса». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я сама

«Хиллари Клинтон обвиняет всех и все, но не саму себя в том, что проиграла выборы, — пишет глава Белого дома. — Она проиграла на дебатах и сбилась с курса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, книга с воспоминаниями Хиллари Клинтон, представленная публике 12 сентября, была выпущена издательством Simon and Schuster.

Бывший госсекретарь США рассказывает о прошедших президентских выборах в стране в 2016 г, анализирует свои ошибки и делится впечатлениями о политической борьбе с Дональдом Трампом.

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