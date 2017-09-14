Москва, 14 сентября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Оскорбительная игра слов, использованная в адрес президента РФ Владимира Путина немецким еженедельником Focus, возмутила как читателей издания, так и российскую общественность. Постоянный читатель журнала из Баварии заявил в эфире Sputnik Deutschland, что такие публикации неприемлемы и, несмотря на то, что его семья много лет читает Focus, он откажется от подписки.

(сс) jarmoluk СМИ

В пресс-службе Focus пояснили, что фразу «Конечно, она (Меркель) боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin)» сложно перевести на русский язык — речь идет об ироничной игре слов. Немецкое слово «Hund» — «собака» — имеет то же значение, что выражение «harter Hund», которое можно перевести как «крепкий орешек».

По мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, публикация с оскорбительным высказыванием в адрес российского президента является продолжением нацистской пропаганды, которой занималась газета НСДАП Völkischer Beobachter.

«От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал «Фокус» возрождает тупую агрессивность нацистской «Фелькишер Беобахтер», — пишет сенатор.

Напомним, немецкая газета Völkischer Beobachter являлась с 1920 года печатным органом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Одним из ее первых редакторов был нацистский идеолог Альфред Розенберг.

В целом отмечается, что игра слов есть, однако, она оскорбительна. Пресс-секретарь посольства РФ в Германии Денис Микерин написал в Facebook, что диппредставительство ожидает извинений от редакции Focus. Он пояснил, что сегодня пресса гораздо больше может себе позволить, чем 20 лет назад, однако «некоторые вещи не имеют никакого отношения к свободе мнения и прессы, их никак нельзя принять».

Читайте подробнее: Журнал Focus оскорбил Путина. Посольство РФ в Германии ждёт извинений

Микерин также выразил надежду, что главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер обладает достаточным опытом работы в журналистике, чтобы понимать, где проходит грань между шутками и профессиональной этикой, и найдет «возможность и мужество» извиниться за этот инцидент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание Focus недопустимым. По его словам, эта публикация бросает тень на репутацию самого издания.

«Дело в том, что упомянутое вами издание известно своей крайней субъективностью во многом, что касается нашей страны, основанной на крайнем русофобстве, поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем его заслуживающим внимания источником», — сказал Песков.

Читайте также: Немецкий журнал объяснил оскорбление в адрес Путина игрой слов

Статья Focus, судя по всему, отсылала к инциденту, случившемуся в 2007 году во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Владимира Путина в Сочи. Тогда во время протокольной съемки в помещение вбежал лабрадор президента по кличке Кони.

Собака напугала канцлера ФРГ, Путину пришлось взять собаку на поводок и шлепнуть. Впоследствии СМИ писали, что президент РФ не мог не знать о страхе Меркель перед собаками — в 1995 году ее укусил пес — и привел своего лабрадора нарочно.

«Нет, конечно. Ничего я об этом не знал. Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это», — рассказал Путин журналистам Bild.

Это не первый инцидент с оскорблениями президента РФ западными СМИ. Ранее, в феврале 2017 года, телеведущий американского канала Fox News Билл О'Райли в ходе интервью с главой США Дональдом Трампом назвал российского лидера «убийцей». Песков тогда потребовал от Fox News извинений за высказывание телеведущего.

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — прокомментировал инцидент Песков.

Спустя два месяца О'Райли был уволен из-за скандала с домогательствами: сразу несколько бывших сотрудниц телекомпании на протяжении последних нескольких лет обвиняли О'Райли в этом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Что это значит, Зайберт?» Послы РФ ждут извинений за оскорбление Путина

Все это происходит на фоне ведущейся против России и перешедшей в острую фазу информационной войны. Уже более трех лет — после госпереворота на Украине и вхождения Крыма в состав России — российского президента и страну в целом как только ни называли. В частности, Путина сравнивали с Гитлером, заявляя, что договариваться с ним нельзя. Конгресс США поставил Россию в один ряд с Северной Кореей и Ираном, приняв общим пакетом экономические санкции против этих стран.