Токио, 14 сентября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. В Японии произошло землетрясение — серьезные толчки ощущаются в Токио, возможны разрушения, передает Reuters.

Morio Землетрясение в Токио

Землетрясение произошло в 9:57 по местному времени (3:57 мск), возможны повторные подземные толчки.

По имеющейся информации, эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 находится в префектуре Сайтама к северу от Токио, на глубине 50 км.

В настоящий момент подтвержденной информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясения магнитудой до 5 не считаются сильными и «привычны» для Японии, однако многое зависит от глубины и частоты подземных толчков, а также близости к эпицентру землетрясения.

Так, разрушительное землетрясение в Мексике на прошлой неделе имело магнитуду 8,1. Однако землетрясение в центральной Италии в январе 2017 года, которое унесло жизни сотен человек, имело магнитуду «всего» 5,3 — 5,7 балла.