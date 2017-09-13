Спокан, США, 14 сентября, 2017, 02:26 — ИА Регнум. По последним данным, жертвой стрелка в средней школе города Спокан, штат Вашингтон, стал один школьник, еще трое получили ранения, сообщает Los Angeles Times.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба

Двое раненых были доставлены в больницу города Спокан, один пострадавший был эвакуирован на медицинском вертолете.

Полиция пока не подтвердила информацию, что нападавшим был школьник той же школы, однако свидетели уверяют именно в этом.

По словам свидетелей, юноша, устроивший стрельбу, не был изгоем, имел много друзей и никогда не производил впечатления психически неуравновешенного.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в средней школе в окрестностях города Спокан штата Вашингтон произошла в 10:00 по местному времени. Злоумышленник ворвался в школу с автоматическим оружием сразу после начала занятий и начал стрелять. Через какое-то время он был обезврежен полицией.

По информации некоммерческой группы Everytown for Gun Safety, нападение на школу в Спокане является уже 31-м подобным случаем для США в 2017 году.

Читайте также: Стрельба в средней школе в штате Вашингтон. Есть пострадавшие