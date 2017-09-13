Каир, 14 сентября, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирака отрицательно относится к идее независимости Иракского Курдистана, передает Reuters.

U.S. Department of Defense Иракские курды

Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джафари на сессии Лиги арабских государств в Каире заявил, что правительство Ирака считает референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана, намеченный на 25 сентября, «неконституционным» и будет добиваться его отмены.

«Те, кто делает такое заявление (о независимости — прим. ИА REGNUM ), должны нести ответственность за него. Вы можете легко объявить все, что захотите, но это не так просто реализовать», — пояснил аль-Джафари.

По его словам, правительство Иракского Курдистана неизбежно «столкнется с последствиями» своих политических заявлений и решений и должны «тщательно подумать» о дальнейших действиях.

Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана в настоящий момент поддерживается всеми политическими силами внутри самой провинции, однако вызывает резкую критику Турции, а также парламента и центрального правительства Ирака.

Плебисцит по вопросу о независимости Иракского Курдистана назначен на 25 сентября.