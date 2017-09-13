Скопье, 14 сентября, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Правительство Республики Македония надеется, что очередная попытка получить членство в Евросоюзе не будет заблокирована Грецией, как это происходит уже 25 лет подряд, передает Reuters.

Карта-флаг Македонии

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров заявляет, что его страна готова и на реформы, и на смену названия ради того, чтобы хотя бы начать переговоры о вступлении в ЕС.

«Если мы проведем достаточно реформ в стране, мы надеемся, что мы достигнем этапа о начале переговоров, а параллельно с этим рассмотрим вопрос названия», — сообщил Димитров.

Дело в том, что одним из главных препятствий к вступлению Македонии в ЕС является совпадение названия с регионом на севере Греции. В результате Греция, член Евросоюза, расценивает само название «Македония» как угрозу своей территориальной целостности.

Димитров пояснил, что страна может быть рассмотрена в качестве потенциального члена ЕС «под другим именем» — например, «Бывшая югославская республика Македония».

Представители Греции и Македонии намерены обсудить вопрос о начале переговоров по вступлению в ЕС «бывшей югославской республики» в этом месяце на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.