Берлин, 14 сентября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Игру слов о «собаке» по адресу российского президента Владимира Путина в немецком журнале Focus не удалось должным образом перевести на русский язык, поэтому возник конфуз вокруг статьи в последнем номере, сообщила Алис Вагнер, пресс-секретарь издания, передает Deutsche Welle.

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Комментируя скандальную публикацию, в которой говорилось о том, что германский федеральный канцлер Ангела Меркель не боится «собаки-Путина», при этом боясь собаки российского президента, Вагнер заявила:

«Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить. Скорее, в первую очередь это была ироничная игра слов».

Как отметили в немецком издании, перевести фразу на русский язык, чтобы ее поняли правильно, по-видимому, не удалось.

«К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке», — сказала Вагнер.

Напомним, оскорбительная фраза в Focus переведена так: «Конечно, она боится путинской собаки, но она точно не боится собаки-Путина».

По-немецки она выглядит как Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin.

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