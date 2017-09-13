Луанда, 14 сентября, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Конституционный суд Анголы не увидел нарушений на общенациональных выборах, которые состоялись в африканской стране 23 августа, передает Associated Press.

Флаг Анголы

Сообщается, что суд не принял доводов оппозиции о массовых нарушениях на избирательных участках — согласно заключению суда, процесс голосования был «свободным и прозрачным».

Напомним, общенациональные выборы в Анголе состоялись 23 августа. Правящее «Народное движение за освобождение Анголы — Партия труда» (MPLA) выиграла с 61% голосов, в то время как у оппозиционной партии УНИТА — 26% голосов.

По итогам выборов MPLA также решила вопрос с преемником многолетнего лидера Анголы Хосе Эдуарду душ Сантуша. Ожидается, что им станет министр обороны Жоао Луренко.

Президент Сантуш, находившийся на посту главы государства с 1979 года, останется главой правящей партии.