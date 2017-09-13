Рим, 14 сентября, 2017, 00:41 — ИА Регнум. На окраине Рима произошла массовая драка между ультраправыми сторонниками закрытия мигрантского центра для беженцев из Африки и их противниками-антифашистами, передает Associated Press.

Ggia Мигранты

Сообщается, что демонстрация протеста правых, недовольных наличием в районе центра на 80 мигрантов, завершилась столкновением с левацкими активистами, считающими борьбу с нелегальной миграцией проявлением фашизма.

Полицейские, которые охраняли собрание правых, не смогли предотвратить все столкновения, хотя и «отсекли» две толпы друг от друга.

Антимигрантские настроения в Италии крайне сильны и подогреваются значительным увеличением беженцев в последние годы — в настоящий момент главный поток нелегальной миграции в Европу из Африки происходит именно по «центрально-средиземноморскому маршруту», из Ливии в Италию.

Усиление ультраправых группировок в Италии, связанное, в том числе, с их активной борьбой с нелегальными мигрантами, вызывает крайнее беспокойство итальянского правительства и законодателей.

Так, 12 сентября Нижняя палата парламента Италии одобрила законопроект, направленный на пресечение фашистской пропаганды — новый закон объявляет вне закона «римский салют», а также распространение фашистских и нацистских партийных изображений в сети интернет.