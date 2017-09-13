Москва, 14 сентября, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Разрушения посетителями московского парка «Зарядье», произведенные за три дня, включают вытоптанный зеленый покров, уничтожение десяти тысяч растений, раздавленные напольные фонари, повреждения купола, сообщил Игорь Сафиуллин, руководитель отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья», в интервью газете «Комсомольская правда».

Mos.ru Парк «Зарядье»

Комментируя итоги первых дней (с 11 сентября можно посещать «Зарядье» без приглашения) открытой для посетителей работы парка, Сафиуллин отметил, что в новой зоне отдыха ежедневно фиксируются факты вандализма. Он напомнил, что в первые же дни в парке был поврежден стеклянный купол.

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"Перед входом в павильон «Заповедное посольство» разбили напольные фонари, — сказал он. — А на крыше павильона «Медиацентр» тоже из-за брошенного камня треснуло световое окно».

Mos.ru Парк «Зарядье»

Самый большой урон приходится на зеленую зону парка. По словам Сафиуллина, нагрузка на зону отдыха оказалась превышена практически на порядок по сравнению с проектными расчетами.

«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова, — пояснил он. — По данным парка «Зарядье», для замены придется покупать около 10 тысяч новых растений».

Представитель «Зарядья» пожаловался, что посетители раздавили несколько напольных фонарей, после чего пришлось разместить предупреждающие таблички. Вывески «По газонам не ходить» появились и в зеленой зоне парка.

Напомним, «Зарядье» официально открылся в российский столице в День города 9 сентября 2017 года, став первым парком, построенным в границах Бульварного кольца за последние двести лет.