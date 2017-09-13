Анкара, 13 сентября, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Die Welt: После покупки С-400 Турция остается в НАТО только формально

Mil.ru ЗРК С-400

Издание утверждает, что приобретая российские зенитные комплексы, Анкара фактически допускает Москву к военным секретам НАТО

«Покупка Турцией российской системы ПРО С-400, о которой сообщил османский глава Реджеп Эрдоган, будет иметь далеко идущие последствия, — считает обозреватель немецкой Die Welt Михаэль Штюмер. — Это очень сильно должно позлить НАТО, поскольку высокоточные зенитные системы русских настолько технологически сложны, что потребуют «домашнего» обслуживания, то есть российские военные будут инструктировать турецких и помогать в сервисе».

Автор уверен, что «благодаря постоянному своему присутствию в боевых расчетах «турецких» С-400, русские могут узнать много натовских секретов, поскольку ПРО Анкары должна быть обязательно связана с ПРО других членов альянса. У Североатлантического альянса остается один выход — свести к минимуму контакт с ВВС Турции».

«Отдаление Турции от Европы вызывает все бо́льшую озабоченность, — подчеркивает Штюмер. — Сначала было затягивание переговоров о вступлении Анкары в ЕС, потом переговоры о том, как османы будут задерживать у себя на Анатолийском полуострове ближневосточных беженцев и защищать тем самым ЕС от наплыва чужестранцев. Все это оказалось бесплодным. Теперешняя сделка по С-400 имеет яркую политическую окраску — Эрдоган всячески демонстрирует растущее доверие к Москве и охлаждение к Брюсселю».

«В результате всего этого можно сделать вывод, что Турция останется членом НАТО лишь формально, а значит, Путин опять выиграл, а Запад снова проиграл», — констатирует немецкий журналист.